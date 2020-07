Ist die Kläranlage in Ilshofen modernisiert, braucht sie deutlich mehr Strom als vorher. Das liegt an zusätzlichen Prozessstufen, erläuterte Bürgermeister Martin Blessing in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, und nicht zuletzt an der Trocknung des Klärschlamms. Die alte Stromleitung ist d...