Auf 2,55 Millionen Euro werden sich nach der Berechnung des Architekturbüros Kraft+Kraft, Schwäbisch Hall, die Kosten für die neue Kindertagesstätte in Wolpertshausen belaufen. Das Baugesuch ist bereits bewilligt. Nun fasste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Baubeschluss. Das Haller Architekturbüro wird nun mit der Ausschreibung von neun Gewerken beauftragt.

Wolpertshausen bekommt 882.000 Euro Zuschuss aus verschiedenen Töpfen

„Damit bekommen wir eine genaue Kostenübersicht und wissen, wo wir dran sind“, sagte der Wolpertshausener Bürgermeister Jürgen Silberzahn. Er gab aber den Räten auch zu bedenken, dass die Gemeinde diese Investition unmöglich alleine stemmen könne. Die Gemeindeverwaltung habe deshalb die Möglichkeiten verschiedener Unterstützungsleistungen geprüft, so Jürgen Silberzahn.

Statt des erhofften Maximalbetrags aus dem Ausgleichstock in Höhe von einer Million Euro kamen jetzt aber nur 510.000 Euro auf dem Konto der Gemeinde an. Aus der Fachförderung des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung erhält Wolpertshausen weitere 372.000 Euro. Damit beträgt die Unterstützung insgesamt 882.000 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde Wolpertshausen liegt voraussichtlich bei 1,668 Millionen Euro. Im Haushalt sind allerdings nur 1,1 Millionen eingeplant. So muss ein Großteil der Kosten über Kredite gestemmt werden, was wiederum die Schulden der Gemeinde in die Höhe treibt.

Kita-Gebühren steigen nicht

Laut Gemeinderatsbeschluss soll der dringend benötigte Neubau aber zügig angegangen werden. Die Kindergartenbeiträge der Eltern seien von den Baukosten nicht betroffen und würden deshalb nicht steigen, versicherte der Bürgermeister auf Anfrage von Gemeinderat Frank Neber. Das Gremium beschloss die Ausschreibung der Gewerke Rohbau, Zimmerarbeiten, Flaschnerarbeiten, Dachabdichtung, Glaserarbeiten, Außenputz, Elektroinstallation, Heizung und Sanitärinstallation.

