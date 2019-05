Lisel Heise kandidiert in der Pfalz für den Gemeinderat von Kirchheimbolanden – mit 100 Jahren. Als Lehrerin arbeitete sie nach dem Zweiten Weltkrieg an den Landwirtschaftsschulen in Künzelsau und Blaufelden.

Internationale Schlagzeilen machte in den letzten Wochen eine Dame aus dem pfälzischen Kirchheimbolanden, deren Name am kommenden Sonntag auf den Stimmzetteln für die Gemeinderatswahl steht. Was die Kandidatur von Lisel Heise zu einer Besonderheit macht: Die putzmuntere Bewerberin ist sage und schreibe 100 Jahre alt und dürfte damit bundesweit die älteste Aspirantin auf ein politisches Amt sein. Lisel Heise hat auch alte Verbindungen nach Hohenlohe: Von 1940 bis 1945 arbeitete sie als Lehrerin an der Landwirtschaftsschule in Künzelsau, danach wechselte sie an die Landwirtschaftsschule in Blaufelden, wo sie bis 1949 die Fächer Nahrungslehre, Ackerbau, Viehzucht und Sport unterrichtete.

