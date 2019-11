Selbst in Berlin interessiert man sich derzeit brennend für den ländlichen Raum – allerspätestens seit den Landtagswahlen im Osten und der damit verbundenen Diagnose, dass gefühltes oder tatsächliches Abgehängtsein in der Provinz zu unliebsamen demokratischen Ergebnissen führen kann. Dies ist übrigens keine neue Erkenntnis, in Baden-Württemberg gibt es deshalb schon lange Förderprogramme für die Regionen abseits urbaner Zentren – etwa das „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ (ELR). Damit ist man im Südwesten gut gefahren: Kaum irgendwo sonst in Deutschland ist ein Land in der Fläche so stark.

Im Idealfall trifft dabei weitsichtige Politik auf innovative Bürger. So ist’s beim ELR-Ableger „Spitze auf dem Land“, in den auch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung fließen. Gefördert werden kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten, die laut Ministerium für den Ländlichen Raum „das Potenzial zur Technologieführerschaft erkennen lassen, indem sie Innovationsfähigkeit und ausgeprägte Technologiekompetenz aufweisen“. 40 Millionen Euro werden seit 2014 und noch bis 2020 von Land und EU verteilt – in der jüngsten Runde kam ein Kirchberger Unternehmen zum Zug: System S&P.

Es handelt sich um einen klassischen „Hidden Champion“ – wie Vorzeigebetriebe im Verborgenen genannt werden –, von denen es in Hohenlohe viele gibt, und die bisweilen noch nicht einmal ausgewiesenen Kennern der Region bekannt sind. Seit 1983 plant, produziert und vertreibt System S&P vom Kirchberger Gewerbegebiet Schindelwasen aus Kompaktkläranlagen. Roland Pfeiffer, der das Unternehmen gründete, ist Bauingenieur mit dem Spezialgebiet Abwasserreinigung und mächtig stolz auf das Erreichte: „Aus einem Ein-Mann-Betrieb ist ein Unternehmen mit 36 Beschäftigten geworden. Demnächst kommen noch drei oder vier dazu. In unserer Nische sind wir Marktführer – vor riesigen Firmen weltweit.“

Kirchberger Firma System S&P ist in 60 Ländern aktiv

Die Methode S&P: maßgeschneiderte Anlagen auf Basis von Standardmodulen. Bei einer Beschreibung des Verfahrens kommt man derweil schnell in Bereiche, in denen nur noch Klärwärter die Übersicht behalten. Nur so viel: Es kommt ein rotierender Scheibentauchkörper zum Einsatz, auf dem sich belebter Schlamm ansiedeln kann. Unter Wasser nehmen Bakterien Nahrung auf, an der Luft (der Tauchkörper ist nicht komplett eingetaucht) wird diese verstoffwechselt. Im Gegensatz zum Belebtschlammverfahren, das in einer „normalen“ Kläranlage zum Einsatz kommt und bei dem Luft ins zu klärende Wasser geblasen wird, spart das S&P-Verfahren Energie. Weitere Vorteile sind der vergleichsweise geringe Planungs- und Umsetzungsaufwand.

In Deutschland ist das Unternehmen vor allem in den neuen Bundesländern aktiv. Dort setzen Kommunen häufig auf dezentrale Lösungen. Abwasser wird entsorgt, wo es anfällt. In Baden-Württemberg hingegen „soll gepumpt werden“, sagt der Kirchberger Bürgermeister Stefan Ohr – will heißen: Die Landespolitik will zentrale Kläranlagen, denen das Abwasser kleiner Ortschaften zugeführt wird. Siehe beispielsweise Wallhausen oder Blaufelden. Ohr versteht das nicht: „Mit dem Herumpumpen haben wir schlechte Erfahrungen gemacht.“ Eine kompakte Demonstrationsanlage in Gaggstatt hingegen laufe „sehr gut und wartungsarm“.

S&P ist in rund 60 Ländern der Welt aktiv, hat etwa Kläranlagen für einen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana, für ein 8800-Betten-Krankenhaus in Bangkok, für Wohnungsbauprojekte in Saudi-Arabien und ein Hotel auf den Seychellen geliefert. Auch Industriebetriebe, Fleischereien und Campingplätze gehören zu den Kunden.

Unternehmen bekommt 2000 Quadratmeter zusätzlich für seine Kläranlagen-Herstellung

Die „Spitze auf dem Land“-Förderung gab es für die Entwicklung eines neues Klärverfahrens („Deni-STK-Verfahren“), das noch effizienter sein soll. Für den Bau entsprechender Anlagen braucht die Firma eine neue, 2000 Quadratmeter große Montage- und Versandhalle – es kommen also direkt hinter dem Betrieb noch einmal 40 Prozent der bisherigen Hallenfläche dazu. Die Stadt erweitert dafür das Gewerbegebiet. Der Gemeinderat hat den Aufstellungsbeschluss bereits getroffen.

Florian Pfeiffer, der seit 2015 Geschäftsführer ist, freut sich über die Unterstützung vonseiten der Kommunalpolitiker: „Wir fühlen den Rückhalt. Man hat das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen.“ Dass sich die Pfeiffers in Kirchberg pudelwohl fühlen, hängt freilich nicht zuletzt mit ihrer generationenlangen Verwurzelung zusammen: Ihr Vorfahr Johann Georg Pfeiffer war Mitte des 18. Jahrhundert gräflicher Bauverwalter.