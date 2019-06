Wer am Samstag die abertausend Buchrücken in Kirchberg durchforstet, dem hilft kein Google, sondern nur Geduld. Der Lohn: Entschleunigung und literarische Entdeckungen.

Angefangen hat alles vor 20 Jahren mit zwölf Ständen und einer Lesung des Stuttgarter Oberbürgermeisters Manfred Rommel. Am Samstag steht nun bereits die 21. Auflage des Kirchberger Büchermarkts an – mit 60 Ständen, großem Stammpublikum und – heute wie damals – mit Karin Osti: Die Rathaus-Mitarbeiterin ist für die Organisation der Veranstaltung zuständig. „Eine Herzensangelegenheit“ sei der Büchermarkt, sagt sie. Und deshalb geht sie jedes Mal wieder mit zehn neuen alten Büchern nach Hause, auch wenn sie sich vorgenommen hat: diesmal nicht. Wer stöbert, der findet eben.

Man könnte den Büchermarkt ja für aus der Zeit gefallen halten. Ein Vergoldermeister ist wieder da, ein Illustrator und Kalligraf, Abertausendfach liegen mal mehr, mal weniger vergilbte Seiten zwischen mal mehr, mal weniger abgegriffenen Buchdeckeln in Hunderten Kisten, die man nicht durchgoogeln kann, für deren Durchforstung es keinen Algorithmus gibt, wo genaues Hinsehen, geduldiges Lauern und beherztes Zupacken gefragt ist. Wo keine Displays glänzen und wo 100 Tausendseiter nicht auf einen Chip passen, sondern mühselig geschleppt werden müssen.

Kurzum: Ist es in Zeiten von E-Books, Tablets und Co. schwieriger, Händler für den Büchermarkt zu finden, Frau Osti? „Gar nicht. Der Markt wird sehr gut angenommen. Wir müssen immer wieder Händlern, die gern kommen würden, Absagen erteilen. Und die, die mal da waren, wollen zu 90 Prozent wiederkommen.“ Viele Familien und auch jede Menge Auswärtige kämen, sagt die Organisatorin. Sie schätzen die Entschleunigung und halten Ausschau nach Entdeckungen. Die wahren Schatzsucher kommen gleich in der Früh.

Zum Thema E-Books sagt Osti noch: „Die sind aus meiner Sicht eine Alternative, wenn man verreist. Aber ansonsten will ich persönlich nach wie vor Bücher auf Papier. Und meine Enkel wollen das übrigens auch.“ Hier deckt sich die persönliche Beobachtung durchaus mit Forschungsergebnissen. Laut einer Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest vom November 2018 zum Leseverhalten Jugendlicher setzen sich elek­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-

t­­­­­­­­­­­ronische Bücher nicht großflächig durch. Nur sieben Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen greifen regelmäßig zum E-Book, 40 Prozent von ihnen nehmen aber mehrmals in der Woche ein gedrucktes Buch zur Hand. Also: Die Weltflucht auf Papier hat Zukunft, und damit auch der Büchermarkt.

