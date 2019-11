Kalt war es nicht, als am Samstag durch Weckelweiler die poppigen Weihnachtslieder des Projektchors Harald Beibl klangen, der auf seiner Benefiz-Weihnachtstour Halt gemacht hatte beim Advents- und Lichtermarkt der Sozialtherapeutischen Gemeinschaften. Die hatten die Türen zu ihren Werkstätten weit geöffnet und verkauften nicht nur die dort gefertigten Waren, sondern zeigten neugierigen Besuchern auch gerne, wie diese tagtäglich dort entstehen.

So herrschte in der Kupferschmiede, in der normalerweise lärmendes Hämmern zu hören ist, angenehme Ruhe, und die ausgestellten Kupferwaren, Glockenspiele und Gongs konnten ausprobiert werden. Auch in der Weberei durfte am Webstuhl über die Schulter geschaut werden, wie die flauschigen bunten Decken entstehen, die es zum Verkauf gab. In der Schreinerei gab es Vesperbrettchen und Holzschemel, und davor lockte die Wärme von Feuerkörben.

Draußen wartete auf die Besucher ein kleiner Budenzauber, bei dem alles gab, was gerne seinen Weg in Nikolausstiefel, Adventskalender und Wichtelpäckchen findet, von der edlen Praline über den Blootzdeckel bis hin zu gestrickten Socken. Dazu gab es Punsch und frische Waffeln, traditionelles Kuhessen und die ersten vorweihnachtlichen Gefühle. Die kamen vor allem auf, als die Sonne langsam unterging und die Lichterketten alles festlich erleuchteten.

Bei Mitmachaktionen durften die Besucher selbst Hand anlegen, wie etwa beim Kerzenziehen und beim Herstellen von Fackeln. Besondere Stimmung kam in der Gärtnerei auf, in der die schönsten Adventskränze gebunden wurden.

Mit dem Auftritt der Bläsergruppe, einer Eurythmie-Aufführung und einem gemeinsamen Adventsliedersingen gab es immer wieder etwas zu sehen und zu erleben, und wer eine Pause zum Kuscheln brauchte, auch dafür war gesorgt: Zwei Alpakas in einem Gehege ließen sich gerne das Fell kraulen.