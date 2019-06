Trotz widriger Wetterumstände sichert sich das BFS-Trucksport-Team in einem spannenden zweiten Lauf den Sieg und damit die Führung in der Gesamtwertung zur EM.

Lachte am Samstag, dem ersten Veranstaltungstag, noch die Sonne, öffnete der Himmel am Sonntag in Montalieu-Vercieu (Frankreich) seine Schleusen. Ergiebiger Dauerregen verwandelte den Parcours für die fast 50 internationalen Teams der unterschiedlichen Starter-Klassen in eine glitschige Geröll- und Schlammpiste.

Es war pures Glück, dass trotzdem alle Sektionen der Strecke für die neun teilnehmenden Teams der Kategorie III befahrbar blieben. Dieser zweite von insgesamt sechs Läufen, die am Ende über die Truck-Trial-Europameisterschaft 2019 entscheiden, ist jedes Jahr traditionell an Pfingsten in Montalieu-Vercieu ein Riesen-­Event. Mehrere Tausend Zuschauer pilgern dann in den winzigen Ort in den Auvergne-­Rhône-Alpen.

Kirchberg Stolz auf zwei Spitzensportler Zum ersten Mal hat die Stadt Kirchberg zu einem Bürgerempfang eingeladen. Zwei Europameister spielten bei dem Ereignis am vergangenen Mittwoch eine besondere Rolle.

Bekanntes Terrain

Für das BFS-Trucksport-Team, mit Marc Stegmaier und Jan Plie­ninger im Cockpit, war der Parcours bekanntes Terrain – denn das Team ging hier bereits zum siebten Mal in Folge an den Start. Als amtierender Europameister war das BFS-Team höchst motiviert, hier ein glänzendes Ergebnis abzuliefern.

„Nach dem ersten nicht ganz so glänzenden Lauf in Belgien mussten wir in Frankreich voll auf Risiko fahren. Und dass wir uns trotz defekter Gelenkwelle, die sich beim Überfahren eines Felsbrockens ausgehängt hatte, den Sieg sichern konnten, spricht für unser Topteam“, beschreibt Fahrer Marc Stegmaier.

Es waren der Mechaniker Fabian Lang und der Auszubildende Max Messerschmidt, die den Schaden gerade noch rechtzeitig bis zur nächsten Sektion zu beheben wussten, damit das Team ohne Punktverlust weiterfahren konnte.

Das könnte dich auch interessieren:

Truck Trial EM-Titel für Kirchberger Team Marc Stegmaier und Jan Plieninger siegen beim letzten EM-Lauf in Châtel.

Truck Trial Nur noch einen Schritt bis zum Titel Marc Stegmaier und Jan Plieninger stehen an diesem Wochenende in Frankreich vor dem größten Erfolg ihrer Karriere. Platz sechs würde reichen für den Gewinn der Europameisterschaft