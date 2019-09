Es ist eine Trennung, die ohne das Waschen schmutziger Wäsche vollzogen wird: Sowohl die Verantwortlichen der Kirchberger Schloss-Schule als auch der abberufene Schulleiter Helmut Liersch betonen gegenüber unserer Zeitung, dass man nicht im Bösen auseinandergehe. Man habe vielmehr weiterhin „ein gutes persönliches Verhältnis“, stellt Liersch klar – was zuvor bereits Martin Albrecht, der Vorsitzende des Kuratoriumsvorstands der Schule (zur Struktur: siehe Info), fast wortgleich gesagt und hinzugefügt hatte: „Wir können normal miteinander reden, gehen normal miteinander um.“

Aber: „Unterschiedliche Auffassungen über die strategische Weiterentwicklung der Schule“ – so stand es in der Mitteilung zu Lierschs Abberufung – gab es nun einmal. Albrecht, selbst früherer Schloss-Schüler, jetzt bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall und an der Spitze des Schul-Aufsichtsrats, umschreibt es so: „Die Schule ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und unsere Aufgabe als Kuratorium ist da die strategische Weiterentwicklung, der Blick nach vorn. Wir können keinen Stillstand dulden.“

So sei es etwa wichtig, die Schloss-Schule im rapiden Wandel der Digitalisierung auf fortschrittlichem Kurs zu halten. Auch der Campus müsse fortentwickelt werden. Für die „Fabrik“, wo Schüler seit 1983 vom Theaterspiel bis zum Töpfern allerhand horizonterweiternde Erfahrungen machen konnten und können, muss mittelfristig ein Ersatz her, weil die Stadt Kirchberg an dieser Stelle ein neues Wohnquartier plant. Offenbar, so darf man die Erklärungen verstehen, sah man in Liersch nicht den mit ansteckender Überzeugung vorangehenden Manager dieses „Change-Prozesses“ (Albrecht).

„Es gab nicht den einen klaren Knackpunkt“, sagt Liersch, der es sich durchaus zugetraut hätte, die Schule weiterzuentwicken. Es seien eben Kleinigkeiten zusammengekommen, die letztlich zu seiner Abberufung geführt hätten. So habe er beispielsweise eine „gewisse Priorität“ auf den Bereich Internat gegenüber der Schule gelegt. Liersch war wie seine Vorgänger Gesamtleiter, also: Schulleiter und Internatsleiter in einer Person, außerdem neben Jürgen Scharch einer von zwei Vorstandsmitgliedern der Stiftung, die als Träger der Schloss-Schule fungiert. Er selbst nennt es „eine Art eierlegende Wollmilchsau“ – und regt an, die Verantwortung künftig zu verteilen.

Zumindest für eine Übergangszeit ist es genau so: Lierschs bisheriger Stellvertreter Alexander Franz führt die Schule kommissarisch, die Internatsleitung teilen sich Melanie Wies und Manfred Schaffarczyk, Scharch ist alleiniger Stiftungsvorsitzender und Geschäftsführer. Ob es bei der Struktur bleibt? „Das zu sagen, wäre wie ein Blick in die Glaskugel“, sagt Albrecht. „Wir schauen jetzt mal, was das Auswahlverfahren ergibt.“ Die Schulleiter-Stelle soll im Herbst ausgeschrieben werden, das Kuratorium will sich „proaktiv“ auf die Suche nach geeigneten Kandidaten begeben. „Wichtig ist, dass wir jetzt kein Vakuum haben, sondern mit bewährten Personen durchstarten können“, so Albrecht.

Schulleiter Franz war bereits in seiner bisherigen Funktion für die Digitalisierungsstrategie der Schule zuständig – und man merkt ihm seine Begeisterung für das Thema an. Die technische Ausstattung der Schule sei bereits sehr gut, betont er, jetzt gelte es, ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, um sie pädagogisch wie verwaltungstechnisch sinnvoll einzusetzen. So also, dass die Lebensrealität der Kinder in der Schule abgebildet wird – und zwar nicht als Selbstzweck, sondern mit echtem Mehrwert.

Mit 3-D-Brille neben T-Rex

Ein Herzensprojekt von Franz ist etwa die Einrichtung eines Multimedia-Raums im bisherigen Lehrerzimmer. Dort sollen Unterrichtsinhalte mit 3-D-Brille erlebbar gemacht werden. „Da können die Kinder dann beispielsweise neben einem Tyrannosaurus-Rex stehen. So sieht für mich moderner Unterricht aus.“ Der Musik­­­raum wird indes ebenfalls multimedial ausgerüstet – „im Prinzip ist er dann ein Kino-Saal, mit Multitouch-Display und Dolby-Surround-Sound“, so Franz.

Keine Frage, die Schloss-Schule ist im Wandel. Das sieht man schon an den Baumaschinen auf dem Schulhof. Derzeit entsteht ein neues Bürogebäude, in dem erstmals alle Verwaltungsräume – darunter das Lehrerzimmer – zusammengezogen werden. Man verspricht sich mehr Effizienz in den Abläufen und mehr pädagogische Möglichkeiten in den freiwerdenden Räumen: siehe Multimediaraum. An bewährten Konzepten wie dem für ein Gymnasium ungewöhnlich umfangreichen Angebot an Handwerkskursen will man festhalten.

Und Liersch? Er nimmt ein Sabbatjahr, genießt die Zeit mit seiner kleinen Tochter und kehrt danach wohl in den Staatsdienst in seiner hessischen Heimat zurück. Hohenlohe behält er in guter Erinnerung – „auch wenn ich etwas enttäuscht bin von der Geschwindigkeit der Entwicklung“. Er ist überzeugt: „Die Schloss-­­­­­Schule ist sehr gut aufgestellt, auch mit den jetzt handelnden Personen.“

