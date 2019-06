Die Plätze werden knapp: Das Thema Kinderbetreuung wird den neuen Kirchberger Gemeinderat intensiv beschäftigen. Der alte hat indes noch ein politisches Signal gesetzt.

Zwei gute Nachrichten vorweg: Erstens kann der Bedarf an Betreuungsplätzen in Kirchberg derzeit gerade noch gedeckt werden, zweitens freut man sich im Städtchen über zuletzt steigende Geburtenzahlen. Und damit sind wir auch gleich bei der Herausforderung: dem Betreuungsbedarf auch künftig gerecht zu werden. Schließlich hat seit 2013 ­jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder bei Tageseltern. Und schließlich fragen immer mehr Eltern eine Betreuung für ihren Nachwuchs unter drei Jahren nach – auch zunehmend ganztags.

„Ausbau erforderlich“

Kirchberg hat zehn Krippenplätze in Gaggstatt, von denen derzeit neun und ab September alle belegt sind. Ein Kind steht auf der Warteliste. Ganztagesplätze gibt es im Kindergarten Regenbogen in Lendsiedel, im Kindergarten Hofgarten und in der Kindertageseinrichtung in Gaggstatt. Die Stadtverwaltung konstatiert: „Ein Ausbau der Ganztagesbetreuung ist erforderlich.“ In Lendsiedel seien Umbaumaßnahmen denkbar, um ein paar mehr Plätze zu schaffen. Auch die Einrichtung altersgemischter Gruppen könnte Abhilfe schaffen, gilt aber pädagogisch nicht mehr als zeitgemäß.

Im Bereich der Regelbetreuung von Kindern zwischen drei und sechs Jahren kann die Nachfrage „gerade noch gedeckt werden“, wie die Verwaltung schreibt. Aber: „Durch die Erschließung neuer Baugebiete ist es möglich, dass in den nächsten Jahren der Bedarf das Angebot übersteigen wird, so dass weitere Plätze geschaffen werden sollten. Auch sollte der jährliche Zu- und Wegzug innerhalb der Gemeinde mit circa zwei bis drei Plätzen insgesamt berücksichtigt werden.“ Der Kirchberger Kindergarten Wirbelwind ist derzeit voll besetzt, manche Eltern müssen auf freie Plätze in anderen Kindergärten verwiesen werden.

Mögliche Szenarien für die Kinderbetreuung der Zukunft

Aus den Reihen des Gemeinderats – etwa von Thomas Franz, Gerhard Borchers und Axel Rudolph – kam die Anregung, die Stadtverwaltung möge auf der Basis der Geburtenentwicklung und unter Berücksichtigung der entstehenden Baugebiete mögliche Szenarien für die künftige Kinderbetreuung entwickeln. Ob gebaut wird, wo gebaut wird, was gebaut wird oder welche sonstigen Lösungen es gibt, muss der neue Gemeinderat entscheiden. Der alte hat indes noch an der Beitragsschraube gedreht: Wie üblich folgt man im Großen und Ganzen dem Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen. Die Beiträge steigen, angelehnt an die üblichen Tarifentwicklungen, um drei Prozent. Eigentlich soll ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent angestrebt werden, doch davon sind die meisten Kommunen weit entfernt. Auch Kirchberg: Der Deckungsgrad liegt bei gerade einmal 14,5 Prozent.

Auf Antrag der „Aktiven Bürger“ haben sich die Kirchberger trotzdem eine Abweichung gegenüber dem Vorschlag der Verbände herausgenommen: Im Krippenbereich liegen die Beiträge künftig jeweils zehn Prozent unter der Summe, die nach der Drei-Prozent-Steigerung eigentlich angefallen wäre. Ein Beispiel: Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind werden 423 statt 470 Euro im Monat fällig. Dies sei als ein „politisches Signal“ gedacht, sagte Borchers. Franz ergänzte: „Es geht uns um das Symbolische. Wir wollen zeigen, dass wir in Kirchberg familienfreundlich denken.“ Der Vorschlag fand eine breite Mehrheit, nur eine Gegenstimme gab es.

