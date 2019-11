Der Mühlenbrand in Lobenhausen bei Kirchberg im August 2015, bei dem mit Kunstdünger kontaminiertes Löschwasser in die Jagst gelangte und tonnenweise Fische tötete, erlangte als Jagstkatastrophe traurige Berühmtheit. Die Folgen sind bis heute spürbar. Unter anderem bewirkte die in den Düngemi...