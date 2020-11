Sind morgen noch Socken da?“ Der Kunde, der lediglich die Nasenspitze ins Lädle hält, hat ein dringendes Anliegen, bleibt aber vor der Tür stehen – immerhin sind bereits sechs Personen in Kirchbergs altem Café am Markt. Warten passt nicht in seinen Zeitplan, ausgiebiges Socken-Shoppen auch n...