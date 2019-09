Wohl alle der 70 Besucher im Kino Klappe in Kirchberg kennen den Oscar bisher nur aus dem Fernsehen. Dann steht Gerd Nefzer am Dienstagabend vor der ersten Reihe und sagt: „Ich lass ihn mal rumgehen.“ Einige schauen überrascht, andere strahlen erwartungsfroh. Die zwei vorangegangenen Stunden sind wie im Flug vergangen. Nefzer, der 2018 den Oscar bei den Spezialeffekten gewonnen hatte, nahm die Zuschauer mit auf eine spannende Reise durch sein Leben – vom Traktorfahren in Rosengarten-Tullau auf den roten Teppich in Hollywood.

Anlässlich der Hohenloher Landfilmwochen interviewten Veronika Grossenbacher vom Evangelischen Bauernwerk und Bettina Lober vom Haller Tagblatt den gelernten Landwirt zum Wandel in seinem Leben. Innerhalb weniger Minuten erzählte Nefzer sowohl von seiner Naturprägung durch die landwirtschaftliche Ausbildung wie auch von den Gefahren, dass Weltstars wie Harrison Ford durch die Nefzerschen Filmeffekte auf keinen Fall verletzt werden dürfen.

Dabei beeindruckten die Erklärungen des Schwäbisch Hallers zu einzelnen Filmsequenzen aus „Blade Runner 2049“. Nefzer hielt den Film des Öfteren an und erklärte mit Zeichnungen und Fotos seine Arbeit im Hintergrund: „Wir haben 100 Drehtage oft zwölf Stunden am Stück gearbeitet.“ Meist wird zuerst die Landschaft gedreht, danach die Bewegungen. Dann sind Nefzer und sein Team, das bei diesem Film ein paar Dutzend Leute umfasste, dran.

Die Meerwasser-Szenen in „Blade Runner 2049“ waren für Nefzer und Co. eine große Herausforderung

„Es sind nicht nur die großen Effekte, die uns vor Schwierigkeiten stellen“, sagte der 53-Jährige. Natürlich benötige es viel Zeit, einen kompletten Schrottplatz nachzubauen. Ganz ohne Schrott. Jedes Teil wird von Hand aus nicht schneidendem Material nachgebaut und lackiert. Eine größere Herausforderung stellte der Wunsch des Regisseurs dar, wie Regentropfen auf eine Windschutzscheibe vom – real nicht vorhandenen – Fahrtwind nach hinten geblasen werden. Herkömmliche Ventilatoren halfen nichts. „Das funktioniert erst ab circa 120 Kilometer pro Stunde“, fand Nefzer heraus. Letztlich halfen fünf starke Baukompressoren, um die Regentropfen naturgetreu in Bewegung zu setzen.

Das baulich schwierigste Projekt bei Blade Runner waren Szenen im Meerwasser. „Eigentlich sollte die komplette Mannschaft für diese Aufnahmen ans Mittelmeer fliegen“, erzählte Nefzer. Ein Tross von mindestens 300 Leuten plus allen Materialien hätte sich in Bewegung gesetzt. Doch die Aufnahmen waren zeitlich im Hintertreffen. Die Szenen sollten deshalb in Babelsberg gedreht werden.

Nefzer blieb nichts anderes übrig, als ein 40 mal 50 Meter großes Schwimmbecken zu bauen. Der Schwäbisch Haller lächelte: „Es fehlten nur noch die Wellen im 30 Grad warmen Wasser.“ Die Wärme sei notwendig. „Die Schauspieler drehen drei Stunden im Wasser.“ Letztlich kamen Nefzer und sein Team abends bei einem Bier auf den rettenden Wellen-Gedanken: Große Baggerarme mit schweren Tonnen an ihrem Ende klatschen in einem ausgeklügelten Rhythmus ins Wasser.

Bei allem Ruhm, der über den Haller hereinprasselte, ist ihm eines wichtig: „Man muss auf dem Boden bleiben.“ Die Familie legt großen Wert auf Gemeinschaft. Immer samstags treffen sich die drei Generationen Nefzers zum gemeinsamen Brezel-Frühstück. „Ich bin dankbar, dass meine Frau Regina sich sehr viel um die Kinder kümmert, ich bin ja oft nicht da.“ Und das Thema Landwirtschaft ist Nefzer geblieben, er besitzt vier Traktoren. Nach Blade Runner hat er sich einen historischen MB Trac gekauft.

