Die Webseite Filmstarts verzeichnet für diese Woche 19 Kino-Neuerscheinungen in Deutschland. Wie es immer so ist, landet aber Woche für Woche stets nur ein Bruchteil der deutschen Kinostarts auch in den Kinos im Kreis Hall und der Umgebung. Wir haben uns das Programm der einzelnen Filmtheater vor Ort angeschaut und euch aufgelistet, in welches Kino ihr gehen könnt, wenn euch der Sinn nach etwas Neuem steht.

Diese Neuerscheinungen gibt es in der KW 10 im und um den Kreis Hall:

Die Känguru-Chroniken (FSK 0)

Youtube Die Känguru-Chroniken

In der Verfilmung des gleichnamigen Buches von Marc-Uwe Kling wird ein vorlautes Känguru unvermittelt Mitbewohner des unterambitionierten Berliner Kleinkünstlers Marc-Uwe (Dimitrj Schaad) und sorgt ordentlich für Chaos. Gemeinsam nehmen es die beiden mit dem rechtspopulistischen Immobilienhai Dwigs (Henry Hübchen) auf, der den malerischen Nachbarschaftskiez verschandeln will.

Hier könnt ihr den Film sehen:

Mittwoch, 4.3.: 20 Uhr

Donnerstag, 5.3.: 16 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr

Freitag, 6.3.: 16 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr, 22 Uhr

Samstag, 7.3.: 16 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr, 22 Uhr

Sonntag, 8.3.: 16 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr

Kino Schwäbisch Hall (Zollhüttengasse 6, Schwäbisch Hall)

Donnerstag, 5.3.: 17 Uhr, 20 Uhr

Freitag, 6.3.: 17 Uhr, 20 Uhr

Samstag, 7.3.: 15 Uhr, 17.30 Uhr, 20 Uhr

Sonntag, 8.3.: 15 Uhr, 17.30 Uhr, 20 Uhr

Mittwoch, 4.3.: 20.15 Uhr

Donnerstag, 5.3.: 18 Uhr, 20 Uhr

Freitag, 6.3.: 18 Uhr, 20 Uhr, 22.15 Uhr

Samstag, 7.3.: 14.30 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr, 22.15 Uhr

Sonntag, 8.3.: 14.30 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr

Bloodshot (FSK 16)

Youtube Bloodshot

Nach dem gewaltsamen Tod des Marines Ray Garrison (Vin Diesel) und seiner Frau wird Ray von einer Gruppe ehrgeiziger Militärwissenschaftler um Dr. Emil Harting (Guy Pearce) von den Toten zurückgeholt und mit Nanotechnologie in einen schmerzfreien und selbstheilenden Supersoldaten verwandelt. Zunächst auf Rache sinnend, stellt er bald fest, dass er Teil einer großen Verschwörung ist.

Hier könnt ihr den Film sehen:

Cinecity Crailsheim (Worthingtonstraße 10-12, Crailsheim)

Donnerstag, 5.3.: 20.15 Uhr

Freitag, 6.3.: 20.15 Uhr, 22.30 Uhr

Samstag, 7.3.: 20 Uhr, 22.15 Uhr

Sonntag, 8.3.: 20.15 Uhr

Regina 2000 Ellwangen (Karlstraße 12, Ellwangen)

Donnerstag, 5.3.: 17.45 Uhr, 20 Uhr

Freitag, 6.3.: 17.45 Uhr, 20 Uhr, 22.15 Uhr

Samstag, 7.3.: 20 Uhr, 22.15 Uhr

Sonntag, 8.3.: 20 Uhr

Onward: Keine halben Sachen (FSK 6)

Youtube Onwards: Keine halben Sachen

Auch in der fantastischen Welt von Onward hat der technologische Fortschritt Einzug gehalten - und die Magie nach und nach aus dem Alltag verdrängt. Als die beiden Elfen-Brüder Ian und Barley Lightfoot zu ihrem 16. Geburtstag ein Geschenk ihres toten Vaters erhalten, kehrt diese aber zurück. Denn ein geheimnisvoller Stock, der angeblich ihren Vater für einen Tag ins Reich der Lebenden zurückholen kann, schickt sie auf einer Reise voller Abenteuer.

Hier könnt ihr den Film sehen:

Cinecity Crailsheim (Worthingtonstraße 10-12, Crailsheim)

Donnerstag, 5.3.: 16 Uhr, 18 Uhr, 20.15 Uhr

Freitag, 6.3.: 16 Uhr, 18 Uhr, 20.15 Uhr, 22.30 Uhr

Samstag, 7.3.: 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 20.15 Uhr, 22.15 Uhr

Sonntag, 8.3.: 17 Uhr, 19 Uhr

Kino Schwäbisch Hall (Zollhüttengasse 6, Schwäbisch Hall)

Donnerstag, 5.3.: 17 Uhr, 20 Uhr

Freitag, 6.3.: 17 Uhr, 20 Uhr

Samstag, 7.3.: 14.45 Uhr, 17.30 Uhr, 20 Uhr

Sonntag, 8.3.: 14.45 Uhr, 17.30 Uhr, 20 Uhr

Regina 2000 Ellwangen (Karlstraße 12, Ellwangen)

Donnerstag, 5.3.: 16.15 Uhr, 18.15 Uhr, 20.15 Uhr

Freitag, 6.3.: 16.15 Uhr, 18.15 Uhr, 20.15 Uhr, 22.30 Uhr

Samstag, 7.3.: 14.15 Uhr, 16.15 Uhr, 18.15 Uhr, 20.15 Uhr, 22.30 Uhr

Sonntag, 8.3.: 14.15 Uhr, 16.15 Uhr, 18.15 Uhr, 20.15 Uhr,