Die Zweigstelle Schwäbisch Hall der Staatsanwaltschaft Heilbronn hat die Ermittlungen gegen einen Mann aus dem Landkreis Hall übernommen, der im Verdacht steht, im Darknet mit kinderpornografischen Inhalten gehandelt zu haben. „Das Verfahren wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, Besitz und gewerbsmäßigen Verbreitens von Kinderpornografie geführt“, bestätigt der Haller Oberstaatsanwalt Harad Freyer auf Nachfrage dieser Zeitung. „Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes sind größere Mengen von Datenträgern sichergestellt worden, deren intensive Auswertung noch andauert.“

Beschlagnahmte Datenträger werden wird in Münster ausgewertet

Der Schwerpunkt der Sachbearbeitung liege gegenwärtig – insbesondere wegen der Auswertung der Datenträger – bei der Polizei. Damit befasst seien Beamte des Polizeipräsidiums Münster. Durch Ermittlungen der nordrhein-westfälischen Strafverfolgungsbehörde ist man im November auf die Spur des Verdächtigen gekommen. Neben seiner Wohnung in einer Stadt im Landkreis Hall sind damals bundesweit und in der Schweiz Wohnungen vermeintlicher Kunden durchsucht worden. „Ein weiteres Verfahren hat den Vorwurf des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte im Rahmen der Durchsuchung der Räumlichkeiten des Beschuldigten zum Gegenstand“, ergänzt Freyer.

Beschuldigter hat keinen Anwalt und äußert sich nicht

Belastbare Aussagen zu einem möglichen Strafmaß sind der Staatsanwaltschaft derzeit noch nicht möglich. Es kann auch noch keine Aussage getroffen werden, vor welchem Gericht der Fall verhandelt werden könnte. „Sollten sich die Vorwürfe belegen lassen, wäre grundsätzlich eine Anklage am Schöffengericht in Schwäbisch Hall oder beim Landgericht in Heilbronn denkbar“, sagt der Staatsanwalt. „Der Beschuldigte ist – soweit ersichtlich – derzeit nicht anwaltlich vertreten und hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.“ Derzeit lägen auch keine Anhaltspunkte für den sexuellen Missbrauch von kindlichen oder jugendlichen Opfern im Landkreis vor.