Am Montag hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main von einer Hausdurchsuchung im Landkreis Schwäbisch Hall berichtet. Dabei seien Datenträger sichergestellt worden, die nun auf kinderpornografischen Inhalt untersucht werden. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Münster im Fall einer Plattform im Darknet – einem verborgenen Teil des Internets – konnte der Server in Frankfurt lokalisiert werden. Digitale Spuren führten in den Landkreis Hall. Ein hier ansässiger 43-jähriger Mann soll die Plattform betrieben haben. „Bislang hat er sich noch nicht zum Tatverdacht geäußert“, sagt Dr. Julia Bussweiler von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminaliät (ZIT) bei der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft auf erneute Nachfrage dieser Zeitung.

Ermittler können noch keine Aussage treffen

Neben dem Austausch von kinderpornografischem Material soll die Website auch vereinzelt zur „Verabredung zum sexuellen Missbrauch von Kindern“ angezielt haben, heißt es von der ZIT. „Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine Aussage dazu getroffen werden, ob und wo es im Einzelfall zur Verabredung zum sexuellen Missbrauch von Kindern gekommen ist. Dazu müssen zunächst die bei den jeweiligen Beschuldigten sichergestellten Datenträger ausgewertet werden“, sagt Bussweiler. Es ist also noch völlig unklar, ob es im Landkreis zu kinderpornografischen Missbrauchsfällen gekommen ist.

Außer der Wohnung des 43-Jährigen aus dem Landkreis Hall sind bundesweit insgesamt 26 Objekte untersucht worden. Neben dem mutmaßlichen Betreiber der Darknet-Plattform sind acht mutmaßliche Nutzer der Website aus Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Hamburg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten. Es handelt sich um Männer zwischen 35 und 61 Jahren. Die Durchsuchungsaktion in der vergangenen Woche erstreckte sich auch auf die Schweiz. Dort konnten drei weitere Verdächtige identifiziert werden. Festnahmen gab es nach Auskunft der ZIT bislang noch keine.