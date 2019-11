Die Gemeinde Michelfeld lässt sich ihr familienpolitisches Gesamtkonzept einiges kosten – gerade bei der Betreuung der Kindergartenkinder. Jedes Kind werde derzeit mit 7700 Euro bezuschusst, was einer Kostendeckung von lediglich 45 Prozent durch Elternbeiträge entspreche, sagte Bürgermeister Wolfgang Binnig bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Da aktuell 144 Kinder die Michelfelder Kitas besuchen, entstehen Kosten in Millionenhöhe.

„Aufgrund des niedrigen Kos­tendeckungsgrades im Bereich der Kindertagesstätten und der im Vergleich mit anderen Gemeinden unterdurchschnittlichen Elternbeiträge wird vorgeschlagen, die Elternbeiträge ab dem 1. März 2020 um 5 Prozent zu erhöhen“, hieß es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. So soll eine Familie mit zwei Kindern mit einem Nettoeinkommen zwischen 2000 und 2500 Euro für eine Sieben-Stunden-Betreuung pro Wochentag in der Kinderkrippe künftig 204 statt 194 Euro zahlen. Für die Ü-3-Betreuung im Kindergarten werden 82 statt bislang 78 Euro fällig. Die Elternbeiträge sollen weiterhin einkommensabhängig sozial gestaffelt werden. So müssen Familien mit über 3000 Euro Nettoeinkommen im Monat rund 40 Prozent höhere Elternbeiträge zahlen als Familien mit unter 1500 Euro Nettoeinkommen.

Trotz der Erhöhung seien die Elternbeiträge in Michelfeld noch immer deutlich niedriger als in vielen nahe gelegenen Gemeinden, so Binnig. Als Beispiele führte er unter anderem Mainhardt und Schwäbisch Hall auf, wo fast ein Drittel mehr gezahlt werden müsse.

Dennoch zeigten sich mehrere Gemeinderäte angesichts der geplanten Erhöhung skeptisch. „Warum müssen wir jetzt schon wieder erhöhen, wenn die Beiträge doch erst zum 1. Januar 2019 angehoben wurden“, wollte Manuela Emmert wissen. „Wir brauchen mehr Personal und wollen einfach dranbleiben“, antwortete der Bürgermeister. Kathrin Beckmann sprach sich dafür aus, finanziell schlechter gestellte Familien von der Anhebung auszunehmen. Gerhard Bergius gab zu bedenken, dass Geringverdiener ihre Kinder womöglich lieber daheim lassen, als für die Elternbeiträge aufzukommen.

„Die jetzige Staffelung ist nicht ungerecht“, widersprach Eckard Kronmüller. „Qualität kostet Geld. Solange sich das Land nicht beteiligt, sollten wir weiter angemessene Beiträge verlangen“, betonte Christoph Knirsch. Letztlich nahm der Gemeinderat die Erhöhung mit zwei Gegenstimmen an.