Eine Anfrage aus der letzten Gemeinderatssitzung sorgte für heftige Diskussionen im Gremium. Dabei ging es darum, wie die Busbeförderung von Kindergartenkindern in der Gemeinde Stimpfach zukünftig zu handhaben sei.

Gebeten wurde in der Anfrage darum, sich zu informieren, wie dies in Untermünkheim gehandhabt wird. Dort werden die Kinder von einer Erzieherin nach der Hinfahrt morgens vom Bus abgeholt und bei der Heimfahrt nach Kindergartenende zudem im Bus begleitet. Diese Regelung ist vorerst als Testlauf auf ein Jahr beschränkt. „Schwäbisch Hall und viele andere Gemeinden haben sich aus der Kindergartenkinderbeförderung bereits zurückgezogen“, erklärt Bürgermeister Matthias Strobel. Dies sei aufgrund der Haftung und der Aufsichtspflicht durch den Träger geschehen. „Außerdem ist die Situation in Untermünkheim nicht mit unserer vergleichbar. Dort gibt es nämlich nur einen zentralen Kindergarten, in der Gemeinde Stimpach sind es drei. Das wäre nicht praktikabel“, betont Strobel. Zudem gehe es aktuell nur um ein Kind in der Gemeinde, das mit dem Bus in den Kindergarten kommt.

Von der Haltestelle abholen

Sollte der Hinweg mit dem Bus möglich gemacht werden, so müsste die Gemeinde eine Erzieherin zum Abholen an der jeweiligen Bushaltestelle bereitstellen. Dafür müsste die Kommune dann vier bis fünf Stunden wöchentlich jemand bereitstellen und die Kosten dafür auch übernehmen. Da es sich dabei um eine Freiwilligkeitsleistung der Gemeinde handeln würde und aufgrund der haftungsrechtlichen Problematik, sehe die Verwaltung aktuell keinen Handlungsbedarf.

„Ich denke schon, dass ein Angebot sinnvoll wäre, um die Gemeinde attraktiver zu machen“, widersprach jedoch August Schirle. „Zumindest die Abholung an der Bushaltestelle sollte nach der Hinfahrt zum Kindergarten ermöglicht werden“, forderte Simone van de Loo. „In der Vergangenheit gab es den Bedarf überhaupt nicht, die Nachfrage ist ja äußerst gering“, erklärte Strobel. „Ein größerer Bedarf kann aber sehr wohl vorhanden sein. Wenn es dieses Angebot bereits geben würde, wäre möglicherweise die Nachfrage größer“, so Isabell Rath­geb. Dies könnte doch durch eine Befragung des Elternbeirats der staatlichen Kindergärten und der Kirche ermittelt werden. Strobel hielt dies für einen guten Vorschlag und will einen möglichen Bedarf ermitteln, um dann über dieses Thema im Gemeinderat fundiert eine Entscheidung treffen zu können.

Keine begleitete Busrückfahrt

Einig waren sich alle jetzt schon darüber, dass für den Heimweg ein begleiteter Bustransfer nicht möglich sei. Alleine schon deshalb, da nicht sichergestellt werden kann, ob am Ende des Bustransfers auch immer eine Aufsichtsperson auf das Kind wartet. Eine Lösung wie in Untermünkheim komme allein wegen der verschiedenen Standorte der Kindergärten nicht infrage – von den finanziellen Folgen, die eine Begleitperson im Bus verursachen würde, ganz abgesehen.