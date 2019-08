Über die Mehrkosten beim Kindergartenneubau in Mainhardt wird in einer Sondersitzung des Gemeinderats intensiv diskutiert. Letztlich befürwortet die Mehrheit alle Anpassungen.

Ausnahmsweise treffen wir uns mal im August“, beginnt Bürgermeister Damian Komor die Sondersitzung des Gemeinderats. Der Zeitplan für den Kindergartenneubau aus modularen Bauteilen ist sehr eng gestrickt. Grundlegende Entscheidungen können nicht bis zur regulären Sitzung im September warten. Denn Ende 2019 soll das Gebäude stehen und zum 1. Februar der reguläre Betrieb starten. Nicht nur brauche man dringend neue Kindergartengruppen, um den gesetzlichen Ansprüchen zu genügen, betont Kindergartenleiter Marvin Göbel. Auch sei der Platz für Grundschulkinder im neuen Gebäude des Kindergartens Schultheiß-­Huzele als Ausweichquartier während der Schulsanierung fest eingeplant.

Knapp 3 Millionen Euro

Die Firma Komminvest aus Langenburg ging als Sieger aus der europaweiten Ausschreibung hervor. 2,73 Millionen wird ihr Kindergartenneubau kosten, der Mitte Mai vergeben wurde. Rund 3 Millionen betrug die Kostenschätzung mit Außenanlagen und Mobiliar.

Ortsbaumeister Volker Heiden und Kindergartenleiter Göbel haben sich intensiv mit der Planung in technischer und pädagogischer Hinsicht auseinandergesetzt.

„Die haben sich brutal reingekniet“, lobt Komor sie unter dem anerkennenden Klopfen der Räte. „Wir haben die Pläne noch

an individuelle Bedürfnisse angepasst“, berichtet Göbel von den Ergebnissen. Rund 782.000 Euro für Erschließung, Bauwerk, Klima, Ausstattung oder Außenanlage stellt er im Gemeinderat vor. Etwa 300.000 Euro der Summe – rot in der Auflistung dargestellt – seien zu diskutieren, erläutert er. „Doch wir müssen langfristig denken“, mahnt er. Dazu gehöre auch, höheren Kinderzahlen oder erhöhten Temperaturen zu begegnen.

„Bedenken Sie, dass voraussichtlich von 7 bis 18 Uhr das Gebäude genutzt wird – dann sollte man sich auch richtig darin wohlfühlen“, befürwortet auch Komor klimatische Verbesserungen.

Für die Erschließung, darunter fallen auch Straßenbau und Versorgungsleitungen, rechne man mit 173.690 Euro, erläutert Göbel. Im Bau seien weitere Flächen nötig für Technik, Bad und Pädagogen. Zudem sei es sinnvoll, vier Toiletten mehr einzubauen. Denn nur dann dürfe man kurzzeitig die Zahl der betreuten Kinder aufstocken.

Außerdem seien an den breiten Glasfronten Jalousien gegen Sonneneinstrahlung zu befürworten. „Es wird sonst stockdunkel drinnen“, erläutert Heiden die Überlegungen gegen Rollläden. Ein erhöhter Schallschutz sei wünschenswert, aber auch Lichtausschnitte an den Türen, um Unfälle zu vermeiden. In der Abstimmung ist die Mehrheit der Räte für die Anpassungen im Bauwerk mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Da mit hohen Temperaturen im Sommer vermehrt zu rechnen sei, und sich etwa 160 Kinder in dem Gebäude aufhalten, wolle man das Raumklima optimieren, stellt Heiden Lösungsvorschläge vor.

Das sei durch eine Dachaufstockung mit Oberlichtern für eine Belüftung (rund 108.000 Euro) sowie eine Dachbegrünung auf 770 Quadratmetern mit vorgeschriebener Absturzsicherung (rund 58.000 Euro) möglich. Die Abstimmung spiegelt die lebhafte Diskussion wieder: Elf Befürwortern stehen sechs Neinstimmen bei drei Enthaltungen gegenüber.

Für das Mobiliar rechne man mit rund 150.000 Euro an weiteren Kosten, fährt Göbel fort. Die Außenanlagen würden voraussichtlich mit etwa 149.000 Euro zu Buche schlagen. Einsparungsmöglichkeiten sehe man durch den Verzicht auf Glaselemente in Nebenräumen und im Verbindungsgang sowie bei den Türen, erläutert der Kindergartenleiter.

„Wenn, dann sollten wir es gleich richtig machen“, befürwortet Stephan Kemppel die optimierten Pläne und ist gegen Einsparungen am 190.000 Euro teuren Verbindungsgang zum Altbau. „Nicht, dass das ein dunkles Loch wird“, warnt er.

Insgesamt sind es 781.771 Euro Mehrkosten, die vom Gemeinderat mehrheitlich bewilligt werden. Auch votiert man einstimmig für eine Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von bis zu einem Prozent der Baukosten. „Wir würden gern auf die erhöhten Dachelemente eine Fotovoltaik-Anlage setzen“, berichtet Ortsbaumeister Heiden. „Da sind wir bereits im Gespräch.“

