Bei zwei Gegenstimmen hat der Gemeinderat mehrheitlich der von der Verwaltung vorgeschlagenen Erhöhung der Kindergartengebühren um etwa fünf Prozent zugestimmt. „Mit unseren neuen Gebühren liegen wir immer noch unter den Richtsätzen des Landes und unter denen der umliegenden Kommunen“, sagte Bürgermeister Frank Harsch. „Wenn wir die Gebühren nicht anpassen, werden wir unglaubwürdig im Vergleich mit anderen Gemeinden, die nicht so viele Zuschüsse bekommen.“ Das könne er so nicht in Stuttgart vermitteln, „wir müssen uns schon im Durchschnitt befinden bei den Gebühren“.

Vonseiten des Elternbeirats des Kinderhauses sind im Gemeinderat Bedenken geäußert worden. So könnte es für Eltern, die nicht genug verdienen, schwer werden, die Beiträge zu zahlen. „Da gibt es doch Zuschüsse vom Amt“, entgegnete Gemeinderätin Nadja Schroff. „Das kann ich vermitteln, man muss nur mit uns reden. Wir werden schon Lösungen finden“, versprach der Bürgermeister. Die zuvor diskutierte Auslagerung des Mittagessens an einen externe Dienstleister und die damit einhergehenden Kosten für die Eltern könne man allerdings nicht miteinander in Verbindung setzen, stellte der Bürgermeister klar: „Das kann man nicht miteinander vermischen.“

Neue Tarifverträge

Bei der Neuberechnung habe man sich an Vorschlägen des Gemeindetags Baden-Württemberg, der evangelischen Wohlfahrtsverbände und den Gebühren der Nachbarkommunen orientiert, erklärte der Bürgermeister. „Im Vergleich waren wir die vergangenen Jahre einfach viel zu günstig“, so Harsch. Nötig sei die Gebührenanpassung auch geworden, weil es neue Tarifverträge für die Erzieherinnen gebe: „Und die Aufstockung der Gehälter haben sie auch verdient.“ Daran gebe es überhaupt keinen Zweifel. Grundsätzlich müsse man aber auch folgendes festhalten: „Wir haben in Braunsbach ein Superangebot in der Betreuung. Von der Frühbetreuung bis zur Betreuung bis 17 Uhr.“

