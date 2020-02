Trotz viel Vorarbeit im Frühjahr 2018 hatte es mit dem Zuschussantrag für den Umbau der alten Grundschule Marktlustenau zur Kinderkrippe nicht geklappt. „Leider wurden uns keine Mittel bewilligt“, berichtete Bürgermeister Robert Fischer in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Mit dem Umbau der Schulräume wurde wegen hoher Kosten und vieler anderer dringenden Investitionsmaßnahmen noch nicht begonnen. Fischer erklärte: „Um dies und sonstige Änderungen zu berücksichtigen, sollte der Kinderbetreuungsbedarfsplan für 2020/21 fortgeschrieben werden.“

Hauptamtsleiterin Birgit Macho erklärte mithilfe detaillierter Schaubilder die Entwicklungen: „Es hat zwischen 2003 und 2013 einen Rückgang gegeben, doch seitdem steigen die Betreuungszahlen wieder kontinuierlich an.“ Ende des Kindergartenjahres 2018/19 waren in den Kreßberger Einrichtungen 138 Plätze in den Kindergärten und 30 in der Krippe belegt – ohne Berücksichtigung des Waldkindergartens auf dem Tempelhof. Derzeit können maximal 147 Kindergarten- und 32 Krippenkinder betreut werden.

Für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, seit 2013 auch für alle Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum dritten Lebensjahr. „Dabei geht es nicht nur um die absolute Zahl an Plätzen, sondern auch um bedarfsgerechte Angebote von Ganztagsplätzen. Das können wir gewährleisten. In all unseren Einrichtungen wird mittlerweile Ganztagsbetreuung angeboten“, berichtete Macho. Beim Kindergarten im Tempelhof handelt es sich nicht um eine gemeindeeigene Einrichtung. „Wir werden die aktuellen Belegungszahlen anfordern“, sagte die Hauptamtsleiterin.

Es ist mit einem weiteren Anstieg der Kinderzahlen zu rechnen

Sie gab darüber hinaus auch einen Ausblick: „In Kreßberg ist über die normalerweise zu erwartende Entwicklung der Geburtenzahlen hinaus mit einem Anstieg der Kinderzahlen zu rechnen.“ Im Haselhof werden demnächst 40 neu erschlossene Bauplätze bebaut. Diese jungen Familien bringen kleine Kinder mit. „Die Plätze im Kinderhaus Haselhof, sowohl in der Kinderkrippe als auch im Kindergarten, werden künftig knapp werden.“ Auch in Waldtann und Marktlustenau werden in den kommenden Jahren Wohnbauflächen erschlossen. Deshalb ist in den vorhandenen Räumen des Kindergartens Haselhof mit einer Aufstockung des Personals die Betreuung von bis zu 70 Kindern (momentan 58) möglich. „Ob dies auf Dauer ausreichen wird, ist zweifelhaft“, vermutet Macho. Deshalb regt sie an: „Nach unserer Einschätzung ist mittelfristig die Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen und Kindergartenplätzen gerechtfertigt beziehungsweise sogar notwendig.“

Die Verwaltung legte den Kindergartenbedarfsplan für das Kindergartenjahr 2020/21 in der 4000-Einwohner-Gemeinde vor. Insgesamt soll es 206 Plätze geben. „Im Haselhof könnte es zu einem Engpass kommen“, vermutet Bürgermeister Fischer. „Wir erlauben uns dann schon mal, je nach Bedarf vom Plan abzuweichen. Aber wir dürfen auf keinen Fall über die Gruppengröße kommen.“ Der Umbau in Marktlustenau ist für das kommende Kindergartenjahr noch nicht zu bewerkstelligen. Die Gruppen in den Gemeindekindergärten werden bei Bedarf als integrative Gruppen geführt, die Mitbetreuung von behinderten Kindern ist grundsätzlich möglich. Den Bedarfsplan hat der Gemeinderat einstimmig angenommen.