Gerade im Frühling haben die Zulassungsstellen oft Hochbetrieb. Motorräder, Cabrios oder Oldtimer sollen wieder fahrbereit gemacht werden. Die Zulassungsstellen im Landkreis Schwäbisch Hall arbeiten trotz Corona weiter, allerdings in eingeschränktem Dienstbetrieb. Dadurch kommt es zu Verzögerungen bei der Zulassung von Fahrzeugen, wie das Landratsamt in einer Mitteilung schreibt. Kunden können nur noch nach vorheriger telefonischer Terminabfrage und in dringenden Fällen persönlich in den Zulassungsstellen bedient werden.

Zulassungsanträge werden gestaffelt nach Prioritäten bearbeitet. Termine in den Zulassungsstellen Schwäbisch Hall und Crailsheim werden vorrangig an die aktuell notwendige Infrastruktur, dringend benötigte gewerbliche Zulassungen sowie private Fahrzeuge für Versorgungsfahrten vergeben.

Corona im Landkreis Schwäbisch Hall Zahl der aktuell Infizierten sinkt vor Ostern Landkreis Schwäbisch Hall

Derzeit nicht zwingend notwendig sind zum Beispiel Adress- und Namensänderungen, Kurzzeitkennzeichen und Ausfuhren. Die Bürger werden gebeten, alle nicht zwingenden Anliegen zu verschieben und von telefonischen Anfragen diesbezüglich abzusehen, damit die Bearbeitung für dringend notwendige Zulassungen gewährleistet werden kann.

Vorab Termin in Zulassungsstelle vereinbaren

„Vereinbaren Sie unbedingt telefonisch einen Termin“, heißt es aus dem Landratsamt. Die Zulassungsstelle in Crailsheim ist unter 07951/493-9996 erreichbar, die in Schwäbisch Hall unter 0791/755-8855. Die Haller Zulassungsstelle ist seit Oktober in Hessental in der Karl-Kurz-Straße 44 zu finden.

Auf der Homepage des Landratsamts, www.lrasha.de, finden sich unter der Rubrik Bürgerservice – Elektronische Dienste auch die Zulassungsstelle sowie Informationen zu weiteren Unterlagen, die die Bürger gegebenenfalls mitbringen sollten. Dazu gehöre in jedem Fall ein ausgefülltes SEPA-Mandat, teilt das Landratsamt weiter mit. Dort sind außerdem die Voraussetzungen hinterlegt, unter denen die Bürger Fahrzeuge unter anderem online abmelden oder zulassen können.