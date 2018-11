Langenburg Keinen neuen Rekord in Langenburg aufgestellt

Keinen neuen Rekord in Langenburg aufgestellt

Langenburg / Erwin Zoll

„Sehr heiß, lang und trocken“ – so fasste Schwimmmeister Arnd Bezold kürzlich die Freibadsaison 2018 zusammen. Im Gemeinderat, dem er seinen jährlichen Bericht erstattete, sagte Bezold, die Saison sei den Mitarbeitern an die Substanz gegangen. Bürgermeister Wolfgang Class ergänzte: „Weil es keine Tage gegeben hat, an denen das Freibad geschlossen war.“ Deshalb sei die Belastung für das Personal „grenzwertig“ gewesen.

41 651 Badegäste haben das Freibad besucht; darunter waren rund 560 Teilnehmer des Jugendfeuerwehr-Zeltlagers, das im Juli neben dem Freibad aufgeschlagen war. Der Rekord aus dem Jahr 2003, als 54 000 Menschen das Bad besuchten, wurde trotz der langen Hitzeperiode nicht erreicht. Die meisten Besucher kamen am 5. August, es waren 1271 Gäste. „Eine sehr gute Saison“, fasste Wolfgang Class zusammen. Er bedankte sich bei den Freibadfreunden und der DLRG für ihren ehrenamtlichen Einsatz sowie bei den Nachbargemeinden, die zur Finanzierung des Langenburger Freibads beitragen.

Außerdem gab Class bekannt, dass der Kiosk im Freibad für die nächste Saison neu verpachtet wird. Die Entscheidung werde unter drei Bewerbern fallen.

Erneut Frühbucheraktion

Stadträtin Gerlinde Kneucker regte an, die Terrasse vor dem Kiosk, auf der die Gäste Platz nehmen, ansprechender zu gestalten. Der Bürgermeister verwies darauf, dies sei Sache des Kioskpächters. Auch vor der Badesaison 2019 wird es wieder eine Frühbucheraktion geben. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Vom ersten Advent bis zum Ostermontag werden die Dauerkarten mit einem Rabatt von rund 15 Prozent verkauft – zu denselben Preisen wie in diesem Jahr. Dauerkarten für Erwachsene kosten in diesem Zeitraum 72 statt 84 Euro, Dauerkarten für Kinder und Jugendliche liegen bei 36 statt 42 Euro.