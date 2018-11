Vermietung Keine Feste in den Sommerferien

Ilshofen / Ute Schäfer

Rar sind die Wochenenden, an denen die Roland-

Wurmthaler-Halle in Ilshofen und das Bürgerhaus Eckartshausen ohne Veranstaltung bleiben. Sei es, weil die Ilshofener Vereine feiern. Sei es, weil die Halle für private Feste vermietet wird.

Wer also regelmäßig freitagabends an der Roland-Wurmthaler-Halle – vormals Stadthalle – vorbeigeht, der sieht, wie sie da wuseln: Mit viel Engagement schmücken Familien den Saal für eine Feier. Dann verwandelt sich die Halle in ein Meer aus weißem Taft oder aus dunkelrotem Satin, je nachdem, welches Farbkonzept sich Braut und Bräutigam ausgedacht haben.

Auch am Abend der jüngsten Gemeinderatssitzung: Auf ihrem Weg in den Sitzungssaal sahen die Räte eine Halle, die besonders prächtig geschmückt war. Weiße Stoffbahnen zierten die Hallendecke. Die Stühle hatten weiße Hussen und alles sah schon richtig festlich aus. Da traf es sich gut, dass das Thema „Hallenbelegung“ auf der Tagesordnung des Gemeinderats stand – eine Diskussion darüber war in der September-Sitzung angeregt worden.

Erste Anfragen für 2019

„Mittlerweile habe ich nach Rücksprache mit der Verwaltung eine Entscheidung treffen müssen“, erklärte Bürgermeister Martin Blessing den Gemeinderäten. Er habe die Schließung der Roland-

Wurmthaler-Halle und des Bürgerhauses Eckartshausen während der Sommerferien veranlasst. „Das hat die Situation erfordert.“ Denn die ersten Anfragen fürs nächste Jahr seien bei der Ilshofener Stadtverwaltung eingegangen.

In den Sommerferien von 2015 bis 2018 war die Halle mit insgesamt 27 privaten Veranstaltungen belegt. Achtmal hatten Einheimische gebucht, 19-mal Auswärtige. Im Bürgerhaus waren es in diesem Zeitraum insgesamt 14 private Veranstaltungen, davon sechs von Einheimischen und acht von Auswärtigen.

Großreinigung im Sommer

Bislang gilt im Bürgerhaus Eckartshausen und in der Wurm­thaler-Halle in Ilshofen, was der Gemeinderat 2009 beschloss: Geöffnet sind die Hallen ganzjährig. Doch das sprengt mittlerweile die Kapazitäten der Hausmeister und Reinigungskräfte, erklärte Blessing, denn gerade in den Sommerferien seien die mit der Großreinigung der Schule, der Großsporthalle und der Kindergärten beschäftigt – ganz abgesehen davon, dass viele selber Urlaub hätten. Mit den ganzen Feiern in den Hallen „kommen sie einfach nicht mehr rum“, so der Bürgermeister.

Die Gemeinderäte Klaus Fischer, Rudi Berger und Marc Jourdan konnten mit der Schließung leben, doch Jourdan nutzte die Gelegenheit, auf die Mindereinnahmen wegen der entgangenen Sommertermine hinzuweisen. „Deshalb würde ich vorschlagen, einen Auswärtigenzuschlag zu erheben.“ Er stellte einen entsprechenden Antrag, der vom Gremium allerdings mehrheitlich abgelehnt wurde.

Jourdans Ratskollegen Thomas Gehring und Daniel Winter sprachen sich gegen die Schließung aus: „Da haben wir so schöne Hallen, die sollten wir auch offen lassen.“ Dies hätte einen weiteren Vorteil, fügte Gemeinderätin Claudia Freimüller an. Die Festgäste übernachteten im Parkhotel. „Die Feiern bringen also auch Geld in die Stadt.“

Knappe Mehrheit für Schließung

Die Schließung während der Sommerferien wurde letztlich mit knapper Mehrheit entschieden: Es gab 11 Jastimmen, 10 Nein­stimmen und keine Enthaltung. Die Verwaltung wurde zusätzlich beauftragt, die entstehenden ­Mindereinnahmen zu kalkulieren. Sie wird den Gemeinderäten ­außerdem einen Vorschlag ­unterbreiten, wie die Hallenmiete kostendeckend gestaltet werden kann.