Literatur Keine Angst! Es wird kein Vorleseabend

Schrozberg / Manuela Schlecht

„Keine Angst, es wird kein Vorleseabend.“ Mit diesen Worten begrüßten Buchhändlerin Anette Endres und Rosemarie Lux, Inhaberin der Buchhandlung Moritz und Lux in Bad Mergentheim die Gäste von „Literatur im Schloss“ in Schrozberg.

Bei gemütlichem Kerzenschein, Naturdekorationen, einem reichhaltigen Büchertisch und Punsch stellten die beiden Damen 26 Bücher vor – keine Lesung im klassischen Sinne, sondern eher anschauliche Inhaltsangaben und Lesetipps. Die Veranstaltung findet gerade in der Vorweihnachtszeit, bei dem so mancher dankbar über Geschenkideen für Groß und Klein ist, großes Interesse.

Anette Endres und Rosemarie Lux wechselten sich bei den Buchvorstellungen ab, gaben sie in eigenen Worten wieder, teilten ihre persönliche Rezension mit und lasen sogar kleine Passagen daraus vor. So empfahl Anette Endres beispielsweise das Kinderbuch „Janosch: Als Tiger und Bär beinahe das Beste verpassten“ lesend.

Neben Titeln wie „Der Tag, an dem Oma das Internet kaputt gemacht hat“ vom Auto der bereits berühmten „Känguru-Chroniken“ und „Ein Freund wie kein anderer“, von Oliver Scherz sind viele lustige, toll illustrierte und auch lehrreiche Bücher dabei, um sich selbst, seinen Kindern, Enkeln oder anderen Lieben eine Freude zu machen.

Herrliche Wohlfühlatmosphäre

Aber nicht nur Kinderbücher, auch Romane, Krimis und Sachbücher wurden vorgestellt. „321 superschlaue Dinge, die du unbedingt wissen musst“, „Thalamus“ und „Drei sind ein Dorf“, Texte für Männer und Frauen, es war für jeden Geschmack etwas dabei. An der Seite des Kultursaals im Schloss war ein langer Tisch aufgebaut mit allerlei Geschenkideen, Kalendern, Koch- und Sachbüchern. Alles, was mit Text und Wort zu tun hat, konnte man dort finden. Die Landfrauen rundeten den Abend mit Fingerfood ab. Die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei Michaela Petschl, Monika Bauer und Büchereilei­terin Anette Brändle boten Punsch an. All das sorgte für eine herrliche Wohlfühlatmosphäre an einem grauen Novemberabend.