Tradition Kein Maibaum für Stimpfach?

Stimpfach / Luca Schmidt

Die Stimpfacher Maibaumgruppe, zu der mehrere Vereine aus der Gemeinde gehörten, hat Ende des vergangenen Jahres ihre Auslösung beschlossen. Der Versuch, eine neue Gruppe auf die Beine zu stellen, scheiterte. Momentan gibt es niemand, der den Baum aufstellen oder das Fest organisieren möchte.

Dass die Vereine den Maibaum nicht mehr aufstellen wollen, wurde in einer gemeinsamen Sitzung beschlossen. „Das war sehr viel Aufwand. Am Dorfplatz gibt es keine Überdachung und keine Toiletten“, sagt Hubert Erhardt, zweiter Vorsitzender des Gesang- und Musikvereins (GMV). So habe man in jedem Jahr für das Maibaumfest eigens Zelte, Pavillons und Hütten aufstellen müssen. „Wenn es dann noch geregnet hat, musste man Zelte und Pavillons an einem anderen Ort wieder trocknen lassen“, sagt Erhardt.

Initiative verläuft im Sand

Das sei aber längst nicht der ganze Aufwand gewesen, berichtet Erhard. „Zusätzlich musste ein WC-Wagen dastehen, Getränke mussten gebracht werden und ein abschließbarer Anhänger vorhanden sein“, sagt er.

Mit einer Anzeige im Stimpfacher Gemeindeblatt wurden im November Mitstreiter gesucht, um den Maibaum doch noch aufstellen zu können. Jochen Gann war hier Ansprechpartner, doch zustande gekommen ist noch nichts. Stand jetzt: „Es wird in diesem Jahr leider keinen Maibaum in Stimpfach geben“, so Gann.

Die Gemeinde sieht sich nicht in der Verantwortung, einen Baum aufzustellen. „Das war bisher immer eine Vereinsinitiative und soll es auch bleiben“, sagt Bürgermeister Matthias Strobel. Das Rathaus halte sich zurück. „Wenn wir in Stimpfach einen Maibaum aufstellen, fragen die anderen Ortschaften der Gemeinde, warum wir das dort nicht auch tun.“