Landwirtschaft Käufer warten auf Maschinenliste

Blaufelden / Guido Seyerle

Die meisten Maschinen und Geräte verkauft man über das Internet, sagen viele Maschinenhändler. Das ist nur teilweise richtig. Der Maschinenring Blaufelden druckt in jedem Jahr zu seinen Markttagen eine umfangreiche Gebrauchtmaschinenliste, und zwar auf Papier. „Die Nachfrage ist riesengroß“, sagte Maschinenring-Geschäftsführer Lothar Mühlenstedt gleich nach der Eröffnung der Markttage. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Nachfrage von Kaufinteressenten eher noch verstärkt hat: „Der Rücklauf war sehr gut. Wir haben viel bewegt. Es war mehr los als sonst, man wundert sich schon.“

Mühlenstedt gibt zu, dass er vor ein paar Jahren daran gedacht hatte, die gedruckte Version aufzugeben. Immerhin wird der 24-seitige Ausstellungskatalog 1500-mal gedruckt und für eine Schutzgebühr von zwei Euro verkauft. Doch die Nachfrage ist weiter riesig.

Zum Ende der zwei Markttage war die Liste ausverkauft. Das Angebot im Katalog erstreckte sich vom Ferkelbreiautomaten für 100 Euro bis zum 200-PS-Traktor MF 7720 für 129 000 Euro. Maschinenring-Mitglieder inserieren umsonst, die anderen zahlen eine geringe Gebühr.

„Uns geht es da nicht ums Geldverdienen, sondern um Kundenservice“, berichtet Mühlen­stedt. Anfangs berechnete der Maschinenring noch eine Provision nach erfolgreichen Verkäufen, doch erwies sich dies als zu aufwendig und wurde eingestellt.

Mühlenstedt vereint 40 Jahre in der Welt der Landmaschinen auf sich: „Was immer geht, sind realistische Angebote bei Gebrauchtmaschinen unter 4000 Euro. Dazu gehören zum Beispiel Weidner-Forstanhänger als Ein- oder Zweiachser und Pflüge. Oder auch Traktoren mit 30 bis 40 PS.“ Bei größeren Maschinen würden sich die Kunden zuerst einmal informieren und danach weiter umschauen. Die Zeit der Schnäppchen sei aber meist vorbei, da sich auch die Verkäufer vorab im Internet über die Preise informieren würden.

Mühlenstedt berichtete von mehr als 1000 Zugriffen auf die Liste im Internet auf der Homepage des Maschinenrings. Es gibt eine Klientel, die dann schon längst zugeschlagen hat. „Oft sind Polen die ersten, die in die Halle kommen und Listen kaufen“, sagt der Geschäftsführer. Teilweise stehen sie bereits mit Zugfahrzeug und Anhänger vor der Markthalle, um als erster Kaufinteressent auf dem Hof des Anbieters zu stehen.

Es hat sich also bis nach Osteuropa herumgesprochen: Die Maschinenringe in Nordwürttemberg sind die letzten, die diesen Service noch bieten. Fast genauso groß ist aber das Interesse aus den Nachbarlandkreisen Ansbach und Main-Tauber. Wer nun bedauert, diesen Service bisher nicht gekannt zu haben, der braucht sich nicht zu ärgern: Der Maschinenring hebt in jedem Jahr Listen auf. Mühlenstedt lächelt: „Es gibt immer wieder Nachfragen – sogar noch Jahre später.“