Ausbildung Junge Landwirte zeigen, was sie können

Junge Landwirte zeigen, was sie können

Kupferzell / Denise Fiedler

Für Annkatrin Betz und Gerald Herrmann startet der Tag mit einem Sprung ins kalte Wasser: Vor sechs statt der angekündigten zwei Prüfer müssen sie ihre Präsentation über eine Investition zum Tierwohl halten. Dennoch wirken die beiden überzeugend, können dem Publikum den Bau eines modernen Freiluftstalls gut verkaufen.

Kürzlich fand in der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft der Vorentscheid des Berufswettbewerbs der Deutschen Landjugend 2019 statt. 23 Zweier-Teams und ein Einzelkämpfer begaben sich dafür um 8.30 Uhr an den Start und mussten an fünf Stationen ihr Wissen und Können unter Beweis stellen.

„Wir hatten einige Wochen Zeit, unsere Präsentation zu erstellen“, erzählt Gerald Herrmann. Auf die meisten Aufgaben konnten sie sich gut vorbereiten. Aber die 15-minütige Präsentation liegt nicht jedem. „Muss nicht sein“, meint Eva Zimmermann gequält. Das sei nicht so ihre Sache. Melanie Läpple, Vorsitzende der Landjugend Württemberg-Baden, sieht gerade hier einen wichtigen Punkt des Wettbewerbs. „Es wird eine Schlüsselqualifikation der nächsten Jahre sein, sich zu präsentieren.“ Das Verfassen eines Stellenangebots sowie Fragen zu Berufstheorie und Allgemeinwissen runden die Wettbewerbsaufgaben für die Meisterschüler des Fachbereichs Landbau ab.

Lautstarker Jubel für die Sieger

Ulrich Jaquart, der den Wettbewerb organisiert hat, macht es bei der Siegerehrung spannend. „Das Siegerfeld liegt eng beieinander“, heizt der Lehrer für Landbau die begeisterte Schülerschar an. Als es an die vorderen Plätze geht, wird enthusiastisch gegrölt. Ansgar Mittmann und Patric Weiß können vor Eva Zimmermann und Björn Angelberger den ersten Platz einnehmen. Alle vier werden bei der nächsten Runde, dem Landesentscheid, antreten.So ganz begeistert sehen die drei nicht aus, Angelberger ist schon zu Hause. „Mit dem Sieg haben wir überhaupt nicht gerechnet“, gesteht Ansgar Mittmann. „Wir müssen sowieso schon viel für die Schule machen, das kommt dann noch zusätzlich“, findet Patric Weiß. Der von der Landjugend Schwäbisch Hall und der Raiba Kocher-Jagst gestiftete Gewinn stimmt die angehenden Meister aber versöhnlich.