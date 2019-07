Für die Nachwuchskicker wird schon ab diesem Spieljahr schrittweise ein neues Spielsystem im ganzen Verbandsgebiet eingeführt.

Mit Spannung warteten die Vereinsvertreter beim Jugendstaffeltag auf Tagesordnungspunkt 5: „Neues Spielsystem“. Einige Informationen der vor Kurzem gefassten Verbandsbeschlüsse waren schon durchgesickert, aber die konkrete Umsetzung war doch relativ unbekannt.

Wichtigste Botschaft dabei war, dass zukünftig durch das neue Spielsystem alle Meister direkt und ohne Entscheidungsspiele aufsteigen. Zudem wird ab der Saison 2020/2021 eine Qualifikationsrunde in den Bezirken ausgespielt und im Anschluss wird es keine Bezirksstaffel Hohenlohe mehr geben, sondern nur noch eine Regionenstaffel, in der die besten Teams aus den Fußballbezirken Hohenlohe und Unterland (Region Heilbronn) gegeneinander antreten. Obwohl diese Liga überbezirklich ist, dürfen dort aber auch Spielgemeinschaften in eine der neun neu geschaffenen Regionenstaffeln im Verbandsgebiet mit jeweils zehn Mannschaften aufsteigen. Darunter wird im Bezirk weiterhin eine Vorrunde mit Qualistaffel und eine Rückrunde mit Kreis- und Kreisleistungsstaffel ausgespielt.

Über den Regionenstaffeln gibt es zukünftig dann drei Landesstaffeln und eine Verbandsstaffel bei den A-, B- und C-Junioren. Die Mannschaften der Landesstaffel Nord rekrutieren sich aus den Bezirken Hohenlohe, Unterland, Rems-Murr, Enz-Murr und Stuttgart. In der Verbandsstaffel, deren Meister zukünftig direkt in die Oberliga Baden-Württemberg aufsteigt, spielen bei den A- und B-Junioren jeweils 14 Teams, bei den C-Junioren zwölf Mannschaften. In den Landesstaffeln sind es zwölf Teams bei den A- und B-Junioren, bei den C-Junioren kicken pro Staffel wie bisher zehn Mannschaften. Die Qualifikation für diese überregionalen Ligen wird bereits in der kommenden Runde ausgespielt.

Im Herbst diesen Jahres gibt es eine Info-Tour des Verbandes. Dort wird in den einzelnen Fußballbezirken erklärt, wie die Qualifikationsregeln beziehungsweise Aufstiegsregelung für diese Saison genau aussehen werden. „Bis dahin kann es noch kleine Änderungen geben“, betont Jugendbezirksspielleiter Daniel Limbacher, deshalb sei dies nur eine Vorinformation, die er den Jugendleitern am Jugendstaffeltag gegeben habe.

Meister steigen direkt auf

Fest steht, dass in dieser Saison die Meister der Bezirksstaffel- bei den A- und B-Junioren bereits direkt aufsteigen, die Zweitplatzierten dürfen eine Aufstiegsrelegation spielen. Bei den C-Junioren gibt es wie bisher letztmals Aufstiegsspiele.

„Das neue Spielsystem hat sicherlich viele Vorteile“, ist Bezirksjugendleiter Niko Schwarz überzeugt. Vor allem für die starken Teams im Bezirk gebe es nun eine höhere Leistungsstufe. Allerdings werden die Fahrtwege dadurch auch größer, was bei immer weniger Mannschaften im Wettbewerb aber auf Dauer auch unumgänglich sei. „Abwarten muss man allerdings erst noch, wie sich das neue Spielsystem nach unten auswirken wird.“

Mit der neuen Ligastruktur könnte die Jugend Vorreiter für die Herren werden. Auch hier ist laut dem Bezirksvorsitzenden Ralf Bantel ein neues Spielsystem 1-3-9 oder 1-4-12 angedacht. „Eine Kommission überlegt gerade, wie die Zukunft des Verbandes aussehen soll.“

Keine Flex-Teams mehr

„Es gibt immer noch zu viele Nichtantritte“, ärgert sich Limbacher. „Das muss besser werden.“ Auch die zu kurzfristigen Spielverlegungen seien ein großes Problem, da so schnell beispielsweise bei der Schiedsrichtereinteilung gar nicht reagiert werden könne. „Wer eine Neuner-Mannschaft meldet, muss die ganze Runde so durchspielen“, gibt es zukünftig keine Flex-Teams mehr.

Uwe Trautmann ist zuständig für den VR-Cup der Juniorinnen und Junioren und war sichtlich aufgebracht, wie die Veranstaltung in der vergangenen Saison abgelaufen ist. „Zur ersten Runde sind acht Mannschaften einfach nicht gekommen. Zwei Mannschaften haben sich zumindest rechtzeitig noch abgemeldet.“ So waren es am Ende nur noch 44 statt der gemeldeten 54 Teams an den drei Veranstaltungsorten. Dies sei weder für die Veranstalter noch für die teilnehmenden Vereine zufriedenstellend, so kurzfristig konnten keine Spielpläne mehr geändert werden.

Als Konsequenz bietet der Fußballbezirk in dieser Saison nur noch zwei statt drei Veranstaltungen zum Auftakt an. Zudem wies er noch einmal darauf hin, dass jeder Verein, der eine Mannschaft für den Spielbetrieb gemeldet hat, für den VR-Cup angemeldet ist. Wer nicht mitspielen möchte, muss sich bis zum 15. August bei Trautmann schriftlich abmelden. Vereine, die Interesse haben, Turniere der Hallenrunde auszutragen, können sich bei Jochen Thalacker melden.

Pokalendspiele in Creglingen

Bezirksjugendleiter Niko Schwarz gab am Ende noch bekannt, dass bereits in dieser Saison die C- und B-Mädchen erstmals mit dem Bezirk Unterland gemeinsam den Pokalwettbewerb durchführen werden. Bei den Bezirkspokalendspielen der A- und B-Junioren wird das Heimrecht nicht ausgelost, sondern beide Spiele finden voraussichtlich an einem Tag in Creglingen statt.

Etwas enttäuscht war Schwarz vom Interesse der Vereine am Jugendstaffeltag, der eigentlich verpflichtend ist. Mit 66 von 127 Vereinen waren gerade einmal knapp mehr als die Hälfte mit einem Vertreter nach Weißbach gekommen. Schwarz forderte die Vereinsvertreter auf, an den Jugendfußballstammtischen teilzunehmen. Hier bestünde die Möglichkeit, Probleme der Basis an die Bezirksoberen weiterzutragen

Alle Jugendstaffelleiter wurden einstimmig entlastet und haben sich bereit erklärt, eine weitere Saison ihre Staffeln zu leiten. Weiterhin gibt es einen Engpass bei den aktiven Schiedsrichtern. „Die Zahl der Schiris nimmt sogar stetig ab“, warnte Crailsheims Schiedsrichterobmann Dennis Arendt vor einer äußerst kritischen Entwicklung und rief alle Vereinsvertreter dringend auf, für den Schirineulingskurs zu werben. Der Kurs beginnt am 25. September beim SSV Hall. Um den Sonntag, an dem beim Spieltag der Herren sehr viele Schiedsrichter benötigt werden, zu entzerren, schlägt Schwarz vor, möglichst viele Spiele der B-Junioren vom Sonntag auf Freitag- oder Montagabend zu verlegen.

