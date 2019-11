Faktentreue hat für uns höchste Priorität. Daher reicht es oft nicht, über Stunden Debatten im Gemeinderat oder Zeugenvernehmungen vor Gericht zu verfolgen. Nicht selten wälzen wir danach Akten und Dokumente, stöbern im Archiv, befragen Akteure. Unser Ziel ist ein vollständiges Bild.

Dass trotz größter Anstrengungen Fehler passieren, ist leider nicht vermeidbar. Wir sind auch nur Menschen, hantieren tagtäglich mit Tausenden Buchstaben. Aber: Das soll keine Ausrede sein. Falsche Angaben sind für alle Beteiligten ärgerlich. Ich meine: Es ärgert sich über den Fehler keiner so sehr wie der, der ihn verursacht hat.

So war es für mich gestern: In meinem Lokalaufmacher zur geplanten Aussetzung der Hagenbachhallen-Sanierung habe ich die Position des OB dargestellt, alte Beschlüsse herausgekramt, mich bei der Verwaltung vergewissert – und doch einen Fehler im Kommentar gemacht. Ich kritisierte, wieso im neuen Haushalt das Hallenprojekt gestrichen werden soll, andererseits viel Geld unter anderem für eine Brücke reserviert bleibt. Die geplante Lindachbrücke hatte ich im Kopf, geschrieben habe ich aber Limpurgbrücke, deren Sanierung der OB in seiner Rede nannte. Nur wenige falsche Buchstaben, aber eben eine andere Brücke.

Wenn falsche Behauptungen im Blatt landen, ist es für uns Pflicht, dass wir diese schnellstmöglich berichtigen – egal, ob wir auf diese aufmerksam gemacht werden oder sie durch unsere selbstkritische Arbeit finden. Das ist unser Anspruch an seriöse Berichterstattung.

Ihre Zeitung beteiligt sich an der Kampagne der baden-württembergischen Tageszeitungen „Journalismus zeigt Gesicht“. Professionelle Redakteure recherchieren unabhängig. Dies machen wir nicht anonym. Wir stehen mit unserem Namen für diese Arbeit. Leser können sich darauf verlassen, dass unsere Veröffentlichungen ohne verborgene Absichten erfolgen. Redakteure arbeiten unvoreingenommen. Sie überprüfen Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt, und sie fragen bei kontroversen Themen auch die Gegenseite. Wer professionellen Journalismus wertschätzt, der verteidigt die Meinungsfreiheit.

journalismus-zeigt-gesicht.de