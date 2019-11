Eine Tätigkeit, die wir der noch relativ jungen Google-Expertokratie zu verdanken haben, ist der „Faktencheck“: Informationen, Quellen, Aussagen werden explizit auf ihre Zuverlässigkeit, ihre Seriosität und ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft.

In einer Lokalredaktion gehört das nicht zum Alltag, ist aber manchmal notwendig, etwa wenn die Redaktion selbst in ihrer Substanz, in ihrer Glaubwürdigkeit angegriffen wird – oder wenn versucht wird, sie für dumm zu verkaufen.

Für beides braucht’s eigentlich nur einen Internet-Zugang: Dort findet sich alles, was man braucht, um Verwirrung zu stiften: „signifikante“, gerne fremdsprachige Studien, die kein Mensch kennt, ignorierte Koryphäen, unterdrückte Wahrheiten. Vor allem aber geht’s schnell – und das ist das eigentliche Problem. Denn bis man schließlich in mitunter wochenlanger Arbeit alle Quellen und Aktenzeichen überprüft, Originaldokumente studiert, Kollegen, Experten und bei Bedarf auch Richter und Staatsanwälte abtelefoniert und die Korrektheit der eigenen Berichterstattung rechtsfest dokumentiert hat, tobt der Shitstorm längst woanders.

Auch diese Ungleichzeitigkeit von Empörung und Information ist ein Merkmal unserer Zeit und kein schöner Zustand. Abhilfe schafft da eigentlich nur das Bewusstsein für und das Vertrauen in guten Journalismus. Auch und gerade in der Provinz.

Ihre Zeitung beteiligt sich an der Kampagne der baden-württembergischen Tageszeitungen „Journalismus zeigt Gesicht“. Professionelle Redakteure recherchieren unabhängig. Dies machen wir nicht anonym. Wir stehen mit unserem Namen für diese Arbeit. Leser können sich darauf verlassen, dass unsere Veröffentlichungen ohne verborgene Absichten erfolgen. Redakteure arbeiten unvoreingenommen. Sie überprüfen Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt, und sie fragen bei kontroversen Themen auch die Gegenseite. Wer professionellen Journalismus wertschätzt, der verteidigt die Meinungsfreiheit.

www.journlismus-zeigt-gesicht.de