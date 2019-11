Bekommst du Geld dafür? Ist das ein Praktikum? Das sind Fragen, die mir oft während meines Volontariats bei der Südwest Presse Hohenlohe (SHO) gestellt wurden. Ja, Volontäre bekommen Geld. Und nein, ein Volontariat ist kein Praktikum.

Es ist mit anderen Ausbildungen, zum Beispiel in einem Industriebetrieb, zu vergleichen. Der Volontär, kurz Volo, schnuppert in einzelne Abteilungen, Ressorts genannt, und sammelt so viele Erfahrungen wie möglich. Das kann oft ein Sprung ins kalte Wasser sein, denn man schreibt über Themen, mit denen man zum Teil noch nichts zu tun hatte. Heute über ein Theaterstück, morgen über Roboter und am Tag darauf über ein Bauvorhaben. Das macht die Ausbildung aber auch so abwechslungsreich.

Voraussetzung für das Volontariat ist in der Regel ein Studium. Das kann Journalismus, Kommunikationswissenschaft oder Germanistik, aber auch Wirtschaft, Kultur, Literatur oder Politik sein. Die Dauer des Volontariats ist von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Bei der SHO sind es 27 Monate.

Da das Haller Tagblatt und die Gaildorfer Rundschau Tochtergesellschaften der Südwest Presse Ulm sind, verbringen die Volontäre bis zu sechs Monate in der Mantelredaktion, wo die überregionalen Nachrichten verfasst werden. Auch ein Aufenthalt in Berlin, außerbetriebliche Praktika, zum Beispiel beim Radio, und Grundlagenseminare zu einzelnen Textgattungen sind vorgesehen. Nach dem Volontariat ist man ausgebildeter Redakteur.

Ihre Zeitung beteiligt sich an der Kampagne der baden-württembergischen Tageszeitungen „Journalismus zeigt Gesicht“. Professionelle Redakteure recherchieren unabhängig. Dies machen wir nicht anonym. Wir stehen mit unserem Namen für diese Arbeit. Leser können sich darauf verlassen, dass unsere Veröffentlichungen ohne verborgene Absichten erfolgen. Redakteure arbeiten unvoreingenommen. Sie überprüfen Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt, und sie fragen bei kontroversen Themen auch die Gegenseite. Wer professionellen Journalismus wertschätzt, der verteidigt die Meinungsfreiheit.

www.journalismus-zeigt-gesicht.de