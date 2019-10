Die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Ortsmitte“ in Jagstzell ist eine Erfolgsgeschichte. Viele Bauprojekte konnten bereits abgeschlossen werden. Jetzt wird beispielsweise die Modernisierung des „Alten Schulhauses“ realisiert. Außerdem ist die Vermarktung des ehemaligen Gasthauses „Rössle“ in vollem Gange.

„Es gibt einen großen Bedarf im Sanierungsgebiet. Auch von privater Seite her wird viel in Gebäude investiert und diese modernisiert und zukunftsfähig gemacht. Die Maßnahmen werden auch finanziell gefördert“, erklärte Bürgermeister Raimund Müller in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Erfreulich sei, dass auch die Zuschussgelder für einzelne Sanierungsmaßnahmen hoch ausfallen und der Gemeinde so helfen, ihre Ziele umzusetzen.

Das Sanierungsgebiet umfasst eine Fläche von 13,4 Hektar. In das Neuordnungskonzept ist das Areal „Bergstraße“ neu aufgenommen worden. Der Förderrahmen wurde dadurch für das betreffende Gebiet aufgestockt. Die Erschließungsmaßnahme „Wohnen an der Jagstaue“ kam jetzt ebenfalls neu hinzu. Das übergeordnete Ziel ist es, den Ortskern zu erhalten und in seiner Substanz zu stärken. Der Gebäudebestand erfährt dadurch natürlich eine deutliche Aufwertung.

Marcel Mühlbauer von der Sanierungsberatungsfirma Kommunalentwicklung (KE) erläuterte den derzeitigen Sachstand und präsentierte als Teamprojektleiter den Projektumfang. Das Interesse an privaten Modernisierungsmaßnahmen sei laut Mühlbauer auch weiterhin vorhanden in Jagstzell. „Die Bürger zeigen Bereitschaft, ihre Häuser energetisch aufzuwerten. Sie gestalten sie zum Beispiel mit Blick auf das Alter barrierefrei und nutzen die gegebenen Fördermöglichkeiten. Dadurch erfährt das Eigenheim natürlich eine deutliche Aufwertung.“

Infos zum Thema

Bürgermeister Müller gab bekannt, dass es eine Bürger-Informationsveranstaltung zum Thema Sanierungsgebiet Ortsmitte Jagstzell „Alte Mälzerei“ und zum Städtebaukonzept am Dienstag, 8. Oktober, in der Gemeindehalle gibt. Beginn ist um 19 Uhr. Zwischen 17 und 18.45 Uhr können Interessierte das Hauptgebäude der „Alten Mälzerei“ besichtigen.

