Stimpfach Irischer Heiliger in Siglershofen

Stimpfach / Luca Schmidt

Was hat der irische Nationalfeiertag St. Patricks Day mit einer katholischen Kapelle in Siglershofen in der Gemeinde Stimpfach zu tun? Die Antwort: Der heilige Patrick von Irland oder auch Patrizius. Er ist Namensgeber der Kapelle. Wenn auf der grünen Insel am 17. März in seinem Namen Guiness fließt und grün gekleidete Menschen durch die Gassen ziehen, dann wird auch in Siglershofen des Missionars gedacht – allerdings in seiner Funktion als Viehpatron.

Informationen zur Kapelle hat Hartmut Schweizer in seinem Buch „Kirchen, Kapellen, Kleindenkmale“ gesammelt. Demnach wurde der Grundstein für das Gebäude am 7. Juli 1913 gelegt. Der Wunsch nach einer Kapelle kam von den Bewohnern des kleinen Ortes. Der damalige Pfarrverweser Josef Höschle und der aus Siglershofen stammende Pfarrer Melchior Gentner brachten den Stein ins Rollen – die beiden waren gute Freunde.

Kapelle für 5300 Mark

Das Grundstück wurde von Josef Funk, dem Vorsitzenden der Realgemeinde Siglershofen, zur Verfügung gestellt. 5306,44 Mark kostete der Bau der Kapelle. Knapp 4000 Mark wurden gespendet.

Lucia Schneider ist die ehrenamtliche Mesnerin der Kapelle. Sie erinnert sich noch daran, wie der Tag des heiligen Patrick in Siglershofen gefeiert wurde. „Damals machte man auf dem Bauernhof nur das Nötigste, Feldarbeit gab es keine“, erklärt sie. Um 9 Uhr gab es einen Gottesdienst, anschließend Frühschoppen.

Anfangs wurde in der Kapelle wöchentlich Gottesdienst gefeiert, später alle zwei Wochen, dann nur noch einmal im Monat. Momentan gibt es nur noch einen regelmäßigen Gottesdienst im Jahr: Am 7. Juli, dem Tag der Grundsteinlegung. Außerdem wird die Kirche für den Rosenkranz geöffnet, wenn ein Bewohner des Ortes oder von Weipertshofen stirbt.

1930 ging die Kapelle, die bis dahin Privateigentum von Josef Funk war, an die Kirchengemeinde. 64 Jahre später stand eine Renovierung an. Das Unternehmen Schön und Hippelein aus Satteldorf wurde damit beauftragt, das Sandsteinmauerwerk zu reinigen und einzelne Steine auszuwechseln. Nicht renoviert wurden hingegen Einschüsse aus dem Zweiten Weltkrieg – sie wurden zur Erinnerung in ihrem ursprünglichen Zustand belassen. Ebenfalls erneuert wurden die Kirchenglocken. Fachleute hatten das Läuten der alten Glocken als unrhythmisch und katastrophal bezeichnet; etwas Ähnliches hätten sie noch nicht erlebt, sagten sie.

Während der Renovierungsarbeiten in den Jahren 1994 und 1995 machte man eine erstaunliche Entdeckung: Auf dem Dachboden der Kapelle wurden zwei Leuchterengel aus dem 15. Jahrhundert gefunden – einer von ihnen wurden an das Diözesanmuseum Rottenburg weitergegeben.