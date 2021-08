Fünf Tage in Folge lag (und liegt) die Inzidenz im Landkreis Hall über 10. Die Stufenplan des Landes Baden-Württemberg sieht für diesen Fall Verschärfungen vor. Nachdem die Menschen im Kreis nun mehrere Wochen in den Genuss der Stufe 1 mit den weitreichendsten Lockerungen kamen, gilt ab Freitag Stufe 2. Das Haller Landratsamt hat diesen Umstand am Donnerstagvormittag formell festgestellt. Konkret bedeutet das:

· Statt bisher 25 Personen dür...