In Klammer steht die Veränderung seit Meldung am 29. Januar:

In Klammern stehen die Veränderungen zur Meldung am 28. Januar.

Blaufelden: 118 (+0)

Braunsbach: 58 (+0)

Bühlertann: 76 (+2)

Bühlerzell: 50 (+0)

Crailsheim: 1126 (+9)

Fichtenau: 119 (+0)

Fichtenberg: 78 (+1)

Frankenhardt: 132 (+0)

Gaildorf: 366 (+1)

Gerabronn: 73 (+1)

Ilshofen: 103 (+1)

Kirchberg/Jagst: 128 (+3)

Kreßberg: 84 (+0)

Langenburg: 28 (+0)

Mainhardt: 153 (+5)

Michelbach/Bilz: 41 (+0)

Michelfeld: 103 (+9)

Oberrot: 101 (+1)

Obersontheim: 128 (+1)

Rosengarten: 123 (+0)

Rot am See: 103 (+2)

Satteldorf: 92 (+0)

Schrozberg: 70 (+0)

Schwäbisch Hall: 884 (+4)

Stimpfach: 128 (+0)

Sulzbach-Laufen: 33 (+0)

Untermünkheim: 73 (+0)

Vellberg: 106 (+0)

Wallhausen: 83 (+0)

Wolpertshausen: 31 (+1)

In Klammern stehen die Inzidenzwerte der Gemeinden.

Blaufelden: 1 (19)

Braunsbach: 0 (0)

Bühlertann: 3 (98)

Bühlerzell: 1 (49)

Crailsheim: 25 (72)

Fichtenau: 0 (0)

Fichtenberg: 9 (301)

Frankenhardt: 8 (163)

Gaildorf: 13 (107)

Gerabronn: 3 (70)

Ilshofen: 4 (60)

Kirchberg/Jagst: 11 (249)

Kreßberg: 0 (0)

Langenburg: 1 (53)

Mainhardt: 6 (100)

Michelbach/Bilz: 1 (29)

Michelfeld: 10 (263)

Oberrot: 3 (83)

Obersontheim: 2 (39)

Rosengarten: 2 (39)

Rot am See: 4 (74)

Satteldorf: 2 (36)

Schrozberg: 2 (34)

Schwäbisch Hall: 24 (59)

Stimpfach: 8 (258)

Sulzbach-Laufen: 0 (40)

Untermünkheim: 0 (0)

Vellberg: 3 (67)

Wallhausen: 2 (53)

Wolpertshausen: 7 (305)

Die Gruppierung Querdenken711, sowie ihre Untergruppierungen, werden vombeobachtet. Also auch die in Schwäbisch Hall. Auf ihren Versammlungen in der Stadt („Mahnwachen“) werden Gedanken aus Verschwörungserzählungen geäußert, die in Verbindung mit Antisemitismus gebracht werden.