Religion Intolerant gegenüber Intoleranz

Marktlustenau / Larissa Wörn

Fremdenfeindlichkeit wird heutzutage aus allen Richtungen lautstark kundgetan. Die Kirche ist bei diesem Thema jedoch oft leise.“ So hat Claus Bischoff, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Waldtann-Marktlustenau, den Themenabend im evangelischen Gemeindehaus Marktlustenau am Donnerstag eingeleitet. Die rund 30 Zuhörer nicken.

Eigentlich war die Ulmer Pfarrerin Yasna Crüsemann als Referentin zum Thema „Unser Kreuz hat keine Haken – Rechtspopulismus und Kirche“ eingeladen. Aufgrund einer Grippe musste sie jedoch das Bett hüten. Stattdessen schickte sie Albrecht Knoch. Die beiden arbeiten gemeinsam im Bündnis Kirche für Demokratie und Menschenrechte in Württemberg.

Der rund ein Jahr alte Verbund aus Gemeinden, Initiativen und sozialen Einrichtungen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschenfeindlichkeit und alltäglichem Rechtsextremismus in den Reihen der Kirche entgegenzuwirken.

Angst vor dem Fremden normal

„Plötzlich stehen Flüchtlinge vor den Toren Deutschlands und werden hereingelassen. Da kann man schon mal Angst bekommen“, erklärt Albrecht Knoch, der Wirtschafts- und Sozialpfarrer des kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt. Wenn fremde Menschen aufeinandertreffen, bestünde Ablehnung und Unsicherheit.

Knoch blickt zurück auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Auch damals gab es in Deutschland viele Vertriebene, die eine neue Heimat gesucht haben. Jedoch waren das meist ebenfalls Deutsche. Trotz gemeinsamer Sprache, Konfession und Staatsangehörigkeit kam es zu Reibungen und Feindseligkeiten. „Es ist klar, dass syrische Flüchtlinge auf noch mehr Ablehnung stoßen, denn auf den ersten Blick bestehen keine Gemeinsamkeiten“, erläutert Knoch.

Schubladendenken lockern

Jedoch dürfe man nicht vergessen: In gewisser Weise seien alle Menschen irgendwo zu Gast. Die wenigsten würden heutzutage ihr ganzes Leben an dem Ort verbringen, an dem sie geboren wurden. „Die Unterschiede in der Herkunft machen uns alle gleich“, fasst Knoch zusammen.

Einander bedingungslos anzunehmen sei eine tägliche Herausforderung. Personen nach ihren Merkmalen einzuordnen helfe im Alltag. Man müsse das aber hin und wieder hinterfragen. Knoch versinnbildlicht: „Es ist normal, Menschen in eine Schublade zu stecken. Man muss diese nur wieder öffnen können.“

Wenn es nach Knoch geht, sollte man mit rationalem Diskurs und gehaltvollen Argumenten zeigen, dass Xenophobie, der Hass auf Fremde, in der Kirche und in anderen Bereichen nichts verloren habe. Man dürfe fremdenfeindlichen Äußerungen von Menschen und Parteien keinen Raum bieten. Intolerante Menschen müsse man nicht tolerieren. Knoch ermahnt zur Gewissenhaftigkeit: „Wir tragen keine Verantwortung für die Geschehnisse von 1933 bis 1945. Aber wir haben in der Hand, wie es mit rechtem Gedankengut in Zukunft weitergeht.“