Fasching In der Rappenburg herrschen die Narren

In der Rappenburg herrschen die Narren

Stimpfach / Guido Seyerle

Einer der Gründe für die Beliebtheit der Stimpfacher Prunksitzungen ist der jährliche Veranstalterwechsel zwischen dem Sportverein (SSV) und dem Gesang- und Musikverein (GMV). Heuer standen deshalb Gesang und Musik im Vordergrund – ohne dass die närrischen Elemente vernachlässigt worden wären.

Martin „Stupfel“ Ebert, Chef des Elferrats, musste selbst lachen, als er bei der Begrüßung von einem „theoretisch zweieinhalb Stunden langen Programm – oder auch etwas länger“ sprach. Denn Stammgäste wissen, dass praktisch kein Akteur die Bühne in der Rappenburg ohne eine Zugabe verlässt.

Keine Nachwuchssorgen

Jahr für Jahr schafft es die Stimpfacher Garde, tanzfreudigen Nachwuchs in ihren Reihen zu integrieren. Gleich drei Garden traten in der Waldhalle auf, altersgerecht unterteilt in Kleine, Mittlere und Große Garde. Nicht nur als Stimmungseinheizer heimsten sie reichlich Applaus ein, sondern auch für ihre Choreografien.

Die Jugendkapelle wird so manchen der 320 Besucher ins Bockshorn gejagt haben. Angeblich sei der Schlüssel für den Anhänger mit ihren Instrumenten unauffindbar, deshalb sei der Auftritt geplatzt. Tatsächlich ließ die Jugend aber nur den „Pantoffelhelden“ aus dem Sängerbund den Vortritt. Die Männer beklagten sich singend, wie schwer sie es mit der holden Weiblichkeit haben.

Die Jugendkapelle verzichtete tatsächlich auf Instrumente, aber nicht auf ihre Show. Ihr „Bierkasten-Jodler“ zeigte, dass man auch dank Flaschen mit oder ohne Inhalt Musik machen kann.

Ist Fensterln nur etwas für Junge? Dieser Frage ging Hans Schirle auf einer alten Holzleiter stehend in zwei Metern Höhe nach. Seine imaginäre Angebetete befand sich allerdings hinter einer zugemauerten Fensteröffnung.

Der „Spekta-chor-lär“ wurde von drei seiner Sängerinnen vertreten. Moderator Ebert bezeichnete sie als „Süße-Stückle-Girls“. Die bunten drei sangen: „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe.“ Und irgendwann gehe die Hefe auf – inklusive absehbarer Körperformen.

Die Juniorengarde wirbelte nach der Pause über die Bühne und als dann die Mitglieder des Elferrats bei Hänsel und Gretel spontan zu singen begannen, war klar: Die Stimmung erreicht demnächst ihren Höhepunkt.

„Rappa Grappa“ heizen ein

Davor bekam aber so manch bekannter Stimpfacher beim „Heimat-TV“, der Schnitzelbank mit Jana Ebert und Hannah Babic, sein Fett ab.

Die letzte halbe Stunde des Programms in der ausverkauften Stimpfacher Waldhalle war gespickt mit Höhepunkten. Zuerst zeigten die „Burghugler“ kunstvoll arrangierte artistische Einlagen, dann verirrten sich „Kleine Stimpfacher“ nicht nur nach Jagstzell. Der phonstarke Guggenmusik-Abschluss mit den „Rappa Grappa“ hielt dann keinen mehr auf seinen Sitzen.

Info Die Prunksitzung wird heute wiederholt, Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Es spielt die Band „Kir Royal“.