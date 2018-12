Berufsinformation In der achten Klasse wird es langsam ernst

Rot am See / Nils Gundel

In welchem Beruf man später sein Geld verdienen möchte, darüber muss sich jeder irgendwann Gedanken machen. Daher werben Branchen in den höheren Klassen für ihre Berufe. Auch die Schulen selbst bereiten ihre Schüler auf die Jobsuche vor.

Manche Schüler der Gemeinschaftsschule Rot am See staunten, als sie einen umgebauten Linienbus im Pausenhof sahen. Zwei Tage war das Gastromobil des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, kurz DEHOGA, an der Schule zu Gast. Ziel: Schüler für eine Ausbildung in der Gastronomie begeistern.

Mit federführend für die Aktion sind Tanja Schmidt und drei Kolleginnen von BBQ, des Bildungswerks der Baden-Württembergischen Wirtschaft. „In der Gemeinschaftsschule muss man in der 8. Klasse über Berufe informieren, weil einige Schüler nach der 9. Klasse mit Hauptschulabschluss abgehen. Manche müssen sich also schon mit dem nächsten Halbjahreszeugnis bewerben“, erklärt Schmidt.

Berufsinfos zeigen Optionen auf

Für Kinder aus Flüchtlings- oder Einwandererfamilien ist die Unterstützung nötig, um sich im deutschen (Aus-)Bildungssytem bewegen zu können. Tanja Schmidt: „Auch manche deutschen Schüler brauchen Unterstützung, weil ihre Eltern sich teils seit Jahrzehnten nicht mehr haben bewerben müssen.“

Wie unterschiedlich sich die Schüler der 8a bereits mit dem Thema Berufswahl auseinandergesetzt haben, wird an diesem Morgen deutlich. Manche wie Lucia Valentini sind unsicher. „Wo ich mein zweiwöchiges Praktikum mache, weiß ich noch nicht. Allerdings“, so sagt die 15-Jährige mit Blick aufs Gastromobil, „klingt die Gastronomie nicht uninteressant“. Die 14-jährige Johanna scheint sich dagegen bereits für einen Beruf entschieden zu haben: „Ich finde die Berufsinfos eine wirklich tolle Sache, aber in die Gastronomie gehe ich nicht. Ich will Altenpflegerin werden.“

Vielseitigkeit ist Trumpf

Wie viele Branchen kämpft die Gastronomie mit Fachkräftemangel und unbesetzten Ausbildungsstellen – und wird dabei immer wieder Ziel von Kritik. Gerade die Arbeitszeiten – Schichtarbeit und Wochenenddienste – werden angeführt. Celina Schleher will das aber nicht so stehen lassen. Die 19-jährige Auszubildende im Vital-Hotel Meiser in Neustädtlein sagt: „Wenn man sich für die Hotellerie interessiert, weiß man, worauf man sich einlässt. Außerdem kann man meist eine Schicht tauschen, in anderen Berufen muss man an seine Urlaubstage.“

Wenn man die Vielseitigkeit von Gastronomie und Hotellerie an einer Person festmachen will, dann an Sigi Lechler. Der Küchenmeister war zwei Jahre auf Hawaii und hat neun Jahre lang ein Formel-1-Team verpflegt. Seit zwei Jahren ist der Heilbronner mit fürs Gastromobil zuständig. „Inzwischen bin ich mehr Lehrer als Fahrer, aber es macht Spaß“, sagt er und grinst. Er kennt alle Stationen im Bus und steht bei Fragen jederzeit bereit. Für ihn ist klar: „Das mach ich noch die paar Jahre bis zur Rente.“