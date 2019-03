Flussbau In den Alpen bewährt, am Eisbach umgesetzt

In den Alpen bewährt, am Eisbach umgesetzt

Sulzbach-Laufen / Peter Kraft

Hochwasser hat in den vergangenen Jahren in einer leichten Biegung des Eisbachs unterhalb der Sulzbacher Wasserwelten ein immer steiler werdendes Hochufer geschaffen, das letztlich abzurutschen drohte und dringend zu sichern war. Grund genug für Bauhofleiter Gerhard Nübel, sich hier für eine naturnahe Ufersicherung beim Landratsamt Schwäbisch Hall einzusetzen.

Seine Idee, die Sicherung hier als „ingenieurbiologische Maßnahme im Lebendverbau“ umzusetzen, fand bei Andrea Körner vom Bau- und Umweltamt, Fachbereich für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, nicht nur sofort Zustimmung, sondern darüber hi- naus auch noch ihre tatkräftige Mitarbeit bei der Umsetzung. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Bauhofs schritt sie am vergangenen Mittwoch vor Ort zur Tat.

Tiefere Bodenlagen gesichert

Als Lebendverbau bezeichnet man Verfahren, bei denen ausschließlich mit natürlichen und „lebenden“ Materialien gearbeitet wird. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Krainerwände, die sich schon seit Jahrhunderten bei der Hangsicherung in den Alpen bewährt haben. Diese bestehen aus einer stabilen Holzkonstruktion, die zusammen mit Pflanzungen auch die tieferen Bodenlagen sichern.

Eine ähnliche Methodik hatte Gerhard Nübel gegen das weitere Abrutschen des Ufers am Eisbach zur Umsetzung vorgeschlagen. Im Bereich des Böschungsfußes erfolgte mit Stammholz aufsteigend die Grundsicherung. Als Bepflanzung fanden standortgerechte, heimische Weidensteckhölzer Verwendung. Diese wurden schräg in die Böschung eingebracht und können so, nach ihrem Anwachsen, das Ufer zusätzlich stabilisieren. Darüber hinaus wurden auch einige Roterlen zur tieferen Verwurzelung gepflanzt.

Mit dieser Maßnahme einer naturnahen Ufersicherung will die Gemeinde Sulzbach-Laufen demonstrieren, dass sie nicht nur naturverbunden denkt, sondern auch danach handelt.