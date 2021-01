Impfstoffmangels derzeit nicht möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Bund hat festgelegt, welche Personen zuerst an der Reihe sind. Das sind Menschen, die ein besonderes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben oder ein besonders hohes berufliches Risiko tragen. In Gruppe 1 sind Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben oder in einer stationären Pflegeeinrichtung leben. Auch Pflege- und Betreuungskräfte werden priorisiert behandelt. Der Start des Zentralen Impfzentrums in Rot am See sowie des Kreisimpfzentrums in Wolpertshausen ist laut Landratsamt geglückt. Dort werden Bürger aus dem Landkreis gegen Covid-19 geimpft. „Eine volle Auslastung ist aufgrund desderzeit nicht möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Bund hat festgelegt, welche Personen zuerst an der Reihe sind. Das sind Menschen, die ein besonderesfür einen schweren Krankheitsverlauf haben oder ein besonders hohes berufliches Risiko tragen. In Gruppe 1 sind Personen, die dasvollendet haben oder in einer stationären Pflegeeinrichtung leben. Auch Pflege- und Betreuungskräfte werden priorisiert behandelt.

Menge an Impfstoff variiert

Die Impfstoffmenge in den Impfzentren variiert. Die Verfügbarkeit vor Ort erfährt das Landratsamt kurzfristig. Entsprechend der gelieferten Dosen werden die Termine eingestellt und von der Hotline des Landes vergeben. Der Landkreis hat keinen Einfluss auf die Terminvergabe und die Erreichbarkeit der Telefonhotline, heißt es ausdrücklich.

Mit Stand 24. Januar haben die mobilen Impfteams 5879 Mitarbeitende und Bewohner der Pflegeeinrichtungen die erste Impfung gespritzt. 1683 Personen wurden bereits zweimal geimpft. Das Zentrale Impfzentrum in Rot am See hat 8652 Impfungen verabreicht; in Wolpertshausen waren es am Wochenende 151 Impfungen vor Ort sowie 215 mobil.