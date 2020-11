Möglicherweise könnten schon im Dezember erste Corona-Impfstoffe zur Verfügung stehen. Das Landessozialministerium plant deshalb mehrere „Zentrale Impfzentren (ZIZ)“, die bis 15. Dezember eingerichtet sein sollen. In den Landkreisen sollen je ein bis zwei Impfzentren (KIZ) entstehen, die ab 15. Januar in Betrieb gehen sollen, schreibt das Landratsamt. Als flächenmäßig drittgrößter Landkreis Baden-Württembergs und wegen der damit verbundenen großen Distanzen schlägt der Ostalbkreis dem Sozialministerium zwei KIZ vor, davon eines in Aalen und eines in Schwäbisch Gmünd.

„Entsprechend den Vorgaben des Landes sind Lage und Erreichbarkeit der KIZ maßgebend. Wir haben uns für je ein Angebot in Aalen und in Schwäbisch Gmünd entschieden. Da es aus kommunaler Sicht mit Blick auf den Schulsport schwierig ist, Hallen für mehrere Monate zu blockieren, denken wir in erster Linie an fliegende Bauten. Vorbehaltlich dessen, dass das Sozialministerium diese Variante finanziert, haben wir dem Land diesen Montag temporäre bauliche Lösungen mit fliegenden Bauten auf dem Aalener Greutplatz sowie in Schwäbisch Gmünd auf dem Parkplatz Nepperbergstraße vorgeschlagen“, informiert Landrat Joachim Bläse.

Alternativ haben wir für Aalen die Ulrich-Pfeifle-Halle und für Schwäbisch Gmünd die Schwerzerhalle als potenzielle Standorte für ein KIZ gemeldet. Mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der 42 Städte und Gemeinden habe ich dieses Vorgehen heute in der Online-Bürgermeisterdienstbesprechung abgestimmt."

In jedem Impfzentrum sollen stündlich rund 60 Impfungen möglich sein

Dass Teile der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle aktuell im Auftrag der Kreisverwaltung von der Bundeswehr für die Kontaktpersonennachverfolgung genutzt werden, stehe den Plänen für ein KIZ nicht im Wege. Weil die Halle bislang als Ärztliches Notfallzentrum vorgehalten wird, falls die Corona-Betten in den Kliniken Ostalb nicht mehr ausreichen sollten, muss dafür allerdings eine andere Lösung her. „Wir haben bereits in Absprache mit der Stadt Ellwangen die Rundsporthalle erkundet und diese als Ersatzliegenschaft für ein Ärztliches Notfallzentrum für geeignet befunden. Ellwangen ist Klinikstandort, sodass auch dort alle medizinischen Schnittstellen vorhanden wären", erklärt der Landrat.

Das Landesimpfkonzept sieht vor, dass die KIZ bis Ende Juni in Betrieb bleiben. Bereits im Laufe des zweiten Quartals 2021 sollen die Impfungen möglichst Schritt für Schritt an die niedergelassenen Ärzte übergehen. In jedem KIZ sollen stündlich rund 60 Impfungen möglich sein. Dafür müssen sogenannte „Impfstraßen“ mit Registrierung, Information, ärztlicher Aufklärung, Impfung, Beobachtung und Dokumentation eingerichtet werden. Außerdem soll es durchschnittlich zwei mobile Teams geben, die beispielsweise Bewohner von Pflege- oder Behinderteneinrichtungen vor Ort impfen können.