über 480 Freiwillige gemeldet. Das schreibt das Landratsamt Schwäbisch Hall in einer Pressemitteilung. Das Zentrale Impfzentrum in Rot am See und das Kreis­impfzentrum in Wolpertshausen werden schon bald betriebsbereit sein. Dafür sucht der Landkreis Schwäbisch Hall personelle Unterstützung. Auf den Appell des Landrats und die Stellenanzeige haben sich bis Montagmorgen bereits über 480 Freiwillige gemeldet.

„Dass sich bis jetzt so viele freiwillige Helferinnen und Helfer gemeldet haben, freut mich sehr. Das zeugt von einem großartigen Engagement und einer überwältigenden Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger. Dafür bin ich allen Freiwilligen sehr dankbar“, sagt Landrat Gerhard Bauer.

Das Kreisimpfzentrum Wolpertshausen wird genauso wie das Zentrale Impfzentrum in Rot am See im Januar seine Arbeit aufnehmen.

Gesucht werden für das Zentrale Impfzentrum in Rot am See sowie für das Kreisimpfzentrum in Wolpertshausen Ärzte, medizinisches Personal sowie Verwaltungsmitarbeiter und Dolmetscher.