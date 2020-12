personelle Unterstützung benötigt. Deshalb richtet sich Landrat Gerhard Bauer in einer Pressemitteilung mit einem Appell an die Bevölkerung: Im Landkreis Schwäbisch Hall sollen ein zentrales Impfzentrum des Landes (ZIZ) in Rot am See und das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Wolpertshausen entstehen. Für den Betrieb wird dringendbenötigt. Deshalb richtet sich Landrat Gerhard Bauer in einer Pressemitteilung mit einem Appell an die Bevölkerung:

Hochdruck darauf vor, die Infrastruktur aufzubauen, um unmittelbar nach den ersten Lieferungen mit den Schulterschluss stemmen.“ „Mit vereinten Kräften bereiten wir uns mitdarauf vor, die Infrastruktur aufzubauen, um unmittelbar nach den ersten Lieferungen mit den Impfungen beginnen zu können. Diesen Kraftakt können wir nur im gemeinsamenstemmen.“

Deshalb suche das Landratsamt

Ärzte

medizinisches Personal

Verwaltungspersonal

Dolmetscher

Die Stellen können auch in Teilzeit besetzt werden. „Wir brauchen Sie, bitte melden Sie sich“, fügt Bauer laut Mitteilung hinzu.

ZIZ in Rot am See startet Ende Dezember

Das Impfzentrum in Rot am See nehme voraussichtlich Ende Dezember und das Kreisimpfzentrum in Wolpertshausen voraussichtlich am 15. Januar den Betrieb für ein halbes Jahr auf. Sie sollen montags bis sonntags im Zwei-Schicht-Betrieb geöffnet sein.

Impfzentrum Helfer – wo melden?