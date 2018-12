Landwirtschaft Im zweiten Anlauf soll es jetzt endlich klappen

Landkreis Hall / Norbert Acker

Im Januar diesen Jahres hat es eine Absage für die regionale Bewerbung als Bio-Musterregion Hohenlohe durch das Land gegeben. Die damaligen Partner, der Bauernverband Schwä­bisch Hall-Hohenlohe-­Rems, die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH), die Arbeitsgemeinschaft ökologischer Landbau (AÖL) sowie die Landkreise Schwäbisch Hall und Hohenlohe konnten sich mit ihrem Projektvorschlag nicht bei den Entscheidern in Stuttgart durchsetzen. Nach Querelen zwischen Bauernverband und BESH war auch zunächst offen, ob noch ein Versuch gestartet werden soll, sich um die dreijährige Landesförderung zu bewerben.

Auf Initiative der BESH-nahen Stiftung Haus der Bauern ist dann im September eine neue Initiative gestartet worden. BESH-Vorstandsvorsitzender Rudolf Bühler hatte zuvor Dr. Walter Döring gefragt, ob er die Koordination der Planung für eine neue Bewerbung übernehmen wolle. Der ehemalige FDP-Landeswirtschaftsminister sitzt seit rund zehn Jahren im Aufsichtsrat der BESH. „Für ein symbolisches Sitzungsgeld“, stellt Döring fest. „Bei unserem ersten Treffen auf Schloss Kirchberg hat es dann ein klares Votum für eine neue Bewerbung gegeben.“ Das sei dann bei einem zweiten Treffen mit einstimmigem Beschluss konkretisiert worden. Daran hatten sich weitere zwischenzeitlich gewonnene Akteure beteiligt.

Kompetente Akteure

Rund 30 Vertreter von Öko-Verbänden wie Bioland und Demeter, von Unternehmen, gastronomischen Betrieben, dem Landkreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohe aber auch vom Bau­­­­­­­­­ern­-

verband und den Landfrauen haben im Anschluss in einer mehrmonatigen Findungsphase in fünf Arbeitsgruppen Ideen für die Bewerbung gesammelt. „Das ist jetzt schon ein großer Gewinn für die Region“, stellt Anja Frey von Demeter fest. Von einer „unglaublich hohen Kompetenz“ der Akteure spricht Döring, „und das zum Großteil ehrenamtlich“. Als zentrale Ideen sind unter anderem das Marketing-Instrument „Hohenloher Bio-Sterne“ und ein geplanter Ausbildungsgang mit einer Zusatzqualifikation „ökologischer Landbau“ formuliert worden. Außerdem sollen über eine „Außer-Haus-Verpflegung“ Unternehmen von nachhaltig erzeugter Verpflegung überzeugt werden. „Dazu wollen wir alle Firmen und ihre Kantinen in der Region ansprechen“, erklärt Döring.

Nur Sitz in Kirchberg

Bei einer Zusage aus Stuttgart, dass die Musterregion Hohenlohe drei Jahre lang mit jeweils 100 000 Euro unterstützt wird, soll der Sitz des Regionalmanagements auf Schloss Kirchberg eingerichtet werden. Ein hauptamtlicher Manager soll sich um die Umsetzung der einzelnen Projekte kümmern, vernetzen und beraten. „Die Entscheidung für den Sitz ist ebenfalls einstimmig gefallen“, sagt Christoph Zimmer von der Akademie Schloss Kirchberg. Auch der Bauernverband habe dafür gestimmt. Zimmer stellt klar, dass das Regionalmanagement kein Teil der Akademie oder der Stiftung Haus der Bauern sein werde. Das untersage zudem eine Verwaltungsvorschrift des Landes zu den Bio-Musterregionen. Das Land finanziere zu 75 Prozent, der Rest komme von den beteiligten regionalen Verbänden.

„Genau hier können wir zeigen, dass eine Steigerung der nachhaltigen Landwirtschaft funktionieren kann“, stellt Helge Krämer von Bioland fest. Der Waldenburger Öko-Landwirt erhofft sich, dass sich weitere Bauern durch den Status als Musterregion ermutigt fühlen, auf Bio umzustellen. Derzeit arbeiten 164 der 2320 landwirtschaftlichen Betriebe in den Kreisen Hall und Hohenlohe ökologisch, das bedeutet einen Anteil von sieben Prozent. „Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben“, so Krämer.

Entscheidung im Frühjahr

Bewerbungsschluss ist am Freitag gewesen. Walter Vogt von der Akademie Schloss Kirchberg, der an der schriftlichen Ausarbeitung beteiligt war, konnte schon am Donnerstag Vollzug melden: „Ich habe die Bewerbung um 9 Uhr verschickt“, sagt er bei einem Pressegespräch am Vormittag. Nach Sichtung der eingegangenen Bewerbungen wird ein Entscheidungsgremium die Unterlagen erhalten und die Konzepte bewerten. „Es ist eine Entscheidung im ersten Quartal 2019 vorgesehen“, sagt auf Nachfrage Jürgen Wippel, der stellvertretende Pressesprecher im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Das Gremium setze sich aus je zwei Mitgliedern des Landtags und des Ministeriums, je einem Vertreter der Bauernverbände, der Öko-Verbände sowie der Tierschutz- und Umweltverbände aus Baden-Württemberg zusammen. Zu den Konkurrenten Hohenlohes will Wippel noch nichts sagen: „Wir bitten da um Geduld bis nach Bekanntgabe der Entscheidung.“

Vor Ort zeigt man sich derweil zuversichtlich, dass es diesmal klappt. „Ich könnte es nicht verstehen, wenn sich unsere Bewerbung nicht durchsetzt“, sagt Christoph Zimmer.

Info In einer losen Serie wird diese Zeitung im kommenden Jahr die in der Bewerbung vorgeschlagenen Projektideen einzeln vorstellen.