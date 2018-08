Schrozberg Im Schneckentempo fast die Lichtgeschwindigkeit erreicht

In weiser Voraussicht hat die Stadt Schrozberg schon seit dem Jahr 2011 bei allen Straßen- und Kanalarbeiten auch Leerrohre für Glasfaserkabel verlegen lassen. Die schnelle Datenautobahn in der Kommune wird künftig rund 100 Kilometer lang sein. © Foto: dpa

Schrozberg / Harald Zigan

Nach vielen Mühen mit der Bürokratie ist Schrozberg am Ziel: Bald gibt es schnelles Internet für alle Teilorte. Die Firma Netcom BW betreibt das Glasfasernetz.

Zwei analoge Unterschriften besiegelten die digitale Zukunft in der Stadt Schrozberg: Bürgermeisterin Jacqueline Förderer und Bernhard Palm, Geschäftsführer des Unternehmens Netcom BW, schlossen jetzt den Betreiber-Vertrag für das künftige Glasfasernetz der Stadt ab. Die schnelle Auffahrt zur Datenautobahn lässt sich Schrozberg rund zehn Millionen Euro kosten – keine Kommune im Landkreis Schwäbisch Hall investiert mehr Geld in diese zukunftsträchtige Technologie.

Die Datenpakete rasen zwar fast mit Lichtgeschwindigkeit durch die hauchdünnen Glasfaserkabel. Aber der mühsame Weg durch den bürokratischen Dschungel mitsamt einem Berg an einschlägigen Förderrichtlinien und Vergabevorschriften wird in Sachen Breitband eher im Schneckentempo zurückgelegt.

Davon kann Thomas Pöschik ein Lied singen: Beim Leiter des Bauamtes auf dem Schrozberger Rathaus laufen alle Fäden für das größte Projekt in der Geschichte der Stadt Schrozberg zusammen. Wohlweislich hat die Kommune schon seit 2011 bei allen anstehenden Straßen- und Kanalarbeiten gleich Leerrohre für die Glasfaserkabel mitverlegen lassen. Das neue Netz, das die Daten mit rund 70 Prozent der Lichtgeschwin­digkeit (300.000 Kilometer pro Sekunde) überträgt, soll spätestens in zwei Jahren in Betrieb gehen und wird sich auf eine Trassenlänge von rund 100 Kilometern erstrecken – mit etlichen ­Abzweigungen vor allem in Ort­schaften, die auf der Schrozberger Internet-Landkarte noch als „weiße Flecken“ verzeichnet sind.

Zuschussquote bei 70 Prozent

Auf der Agenda von Bürgermeisterin Jacqueline Förderer nimmt der Breitband-Ausbau den absoluten Spitzenplatz ein. Die Stadt investiert rund zehn Millionen Euro in das Netz, das neben dem Mutterort auch alle bislang unterversorgten Teilorte mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Megabit pro Sekunde mit der virtuellen Welt verbindet. Abzüglich der Zuschüsse von Bund und Land (zusammen 70 Prozent) verbleibt für die Stadt ein Eigenanteil von rund 3,5 Millionen Euro.

„Wir betreiben hier einen großen finanziellen Aufwand – und ich bin sehr froh, dass der Gemeinderat geschlossen hinter diesem Projekt steht“, sagte Jacqueline Förderer bei der Unterzeichnung des Betreibervertrages.

Das Unternehmen Netcom BW mit Sitz in Ellwangen (siehe Info) pachtet das Glasfasernetz von der Stadt Schrozberg zum Preis von monatlich 9,60 Euro pro Hausanschluss. Geschäftsführer Bernhard Palm rechnet damit, dass sich rund 1000 Schrozberger für die Internet-Angebote der ENBW-Tochter und für einen Glasfaser-Anschluss bis ins Haus entscheiden. Die Details sollen noch bei Informationsabenden vorgestellt werden.

Das Schrozberger Großprojekt startet voraussichtlich im September. Dann wird die von der Stadt beauftragte Firma KTS aus Heilbronn zunächst in Schrozberg und dann in den östlichen Teilorten die Kabeltrassen in den Boden verlegen. Im nächsten Abschnitt sind dann die westlichen Ortschaften von Schrozberg an der Reihe.