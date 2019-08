Themen in diesem Artikel NSU

In der Oberliga spielt Ilshofen am Samstag in Neckarsulm. Die Hohenloher müssen das Pokalaus schnell abhaken.

Natürlich seien alle vom Ergebnis enttäuscht gewesen, gibt Ilshofens Trainer Michael Hoskins nach der 1:2-Niederlage beim zwei Klassen tiefer spielenden TSV Pfedelbach zu. „Aber eines ist mir wichtig: Wenn wir eine unserer vielen Chancen nutzen, dann sprechen wir von einem guten und dominanten Spiel“, verdeutlicht der Ilshofener Coach. So sei es eben ein „klassisches Pokalspiel“ gewesen, bei dem der Landesligist seine einzige Chance in der zweiten Hälfte verwandelt hat. „Pfedelbach hat aus seinen Möglichkeiten das Beste gemacht, das muss man anerkennen.“

Dass das Pokalaus seinem Team einen Knacks gegeben hat, glaubt Hoskins nicht, schließlich habe seine Mannschaft bereits ein Negativerlebnis, das 3:7 beim VfB Stuttgart II, gut verarbeitet und eine Woche später gegen Linx 4:1 gewonnen. „Das ist das Gute an einer englischen Woche. Man hat gleich die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.“ Gegen Pfedelbach seien nur drei, vier Spieler aus der Anfangsformation gegen Linx in der Startelf gewesen. Das dürfte sich am Samstag wieder umkehren.

TSV Crailsheim B-Juniorinnen sind zum vierten Mal erstklassig Die B-Juniorinnen des TSV Crailsheim empfangen zum Auftakt in die neue Saison in der Bundesliga Süd den VfL Sindelfingen.

Am Samstag heißt der Gegner in der Oberliga dann Neckarsulmer Sport-Union. „Sie hatten einen guten Saisonstart und zuhause noch keinen Treffer kassiert. Da müssen wir uns warm anziehen.“ Die NSU liegt mit sieben Punkten aus vier Spielen auf Rang 5, Ilshofen hat 4 Zähler. „Sie stehen meist tief, können aber auch selbst die Initiative mit dem Ball ergreifen“, hat Hoskins erkannt. Nicht mit dabei sein werden die weiterhin verletzten Niklas Wackler und Julian Schiffmann. Nico Rodewald ist einsatzbereit.

Auf Neckarsulmer Seite ist sich aber jeder bewusst, oder bekommt es vom Trainer eingebläut: „Ilshofen ist ein gefährlicher Gegner mit einem neuen Trainer, vielen Neuzugängen und daher schwer einzuschätzen“, sagt NSU-Trainer Marcel Busch. Für ihn zählt, bei seiner Mannschaft „die taktische Balance zu finden, zwischen Abwehrsicherheit und dem Herausspielen von Torchancen“. Das Defensiv-Verhalten habe Priorität. Entscheidend könnte sein, die Kreise von Ilshofens Torjäger Benjamin Kurz einzuengen.

