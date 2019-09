Schlagwörter NSU

Eine turbulente englische Woche mit Hochs und Tiefs geht für die Mannschaft des TSV Ilshofen zu Ende. Nach der tollen Leistung beim 4:1 gegen den SV Linx vor heimischer Kulisse und dem damit verbundenen ersten Dreier der Saison folgte die Ernüchterung im WFV-Pokal-Spiel beim TSV Pfedelbach, das mit 1:2 verloren wurde. Die Rot-Weißen zeigten am Samstag aber eine tolle Reaktion auf diesen Dämpfer. Mit einer geschlossenen Teamleistung gewann der TSV im Unterland bei der Neckarsulmer Sport-Union mit 3:0.

Mbodji bedient Kurz

TSV-Trainer Michael Hoskins vertraute nahezu der gleichen Formation wie noch beim Heimsieg gegen den SV Linx. Lediglich Lukas Lienert wurde durch Dominik Pfeifer ersetzt, was sich an diesem Tag noch auszahlen sollte. Die ersten Minuten der Partie waren eher gezeichnet von den hochsommerlichen Temperaturen. Beide Teams versuchten zaghaft in ihren Rhythmus zu kommen, für die Zuschauer gestaltete sich das Spiel zunächst als „Sommerfußball“.

Der TSV Ilshofen zeigte in der gesamten ersten Halbzeit eine sehr reife Spielanlage. „Wir haben uns vorgenommen, sehr geduldig zu spielen, gut zu verlagern und den Gegner zu locken“, so Hoskins nach der Partie. Das Paradebeispiel dafür folgte kurz vor dem Halbzeitpfiff: Baba Mbodji antizipierte einen Pass der NSU und ging robust dazwischen. Der pfeilschnelle Benjamin Kurz startete sofort nach dieser Balleroberung durch, wurde durch Mbodji perfekt bedient und netzte überlegt zur 1:0-Pausenführung ein.

Mit diesem Treffer im Rücken konnte der TSV Ilshofen sein Spiel noch besser aufziehen und zeigte eine starke zweite Halbzeit. Hoskins freute sich vor allem über „Ballbesitzphasen, die sehr schön anzusehen waren“. Für die NSU lief an diesem Tag wenig zusammen, das lag aber auch daran, dass sich der TSV Ilshofen an diesem Tag nicht den Schneid abkaufen ließ und sehr dominant auftrat. Diese Dominanz wurde dann auch schon in der 52. Minute durch den zweiten Treffer von Benjamin Kurz gekürt: Nach einer maßgenauen Flanke von Dominik Pfeifer, an der Freund und Feind vorbei segelten, musste der Doppelpacker Kurz lediglich die Kugel im Tor unterbringen.

Schelhorn trifft mit Weitschuss

An solch einem Sahnetag läuft dann auch jedes Zahnrad perfekt ineinander, sodass in der 65. Minute die Führung nochmals ausgebaut werden konnte. Nach einem Dribbling von Pfeifer legte dieser auf Daniel Schelhorn quer, die Nummer 98 der Rot-Weißen nahm den Ball an und versenkte aus gut und gerne 22 Metern den Ball flach ins lange Eck zum 3:0.

Rodewald feiert Comeback

In der Schlussphase der Partie war der TSV Ilshofen darauf aus, seine Dominanz weiter aufrecht zu erhalten und kein Gegentor zu kassieren. Ebenso erfreulich wie der Sieg war das Comeback von Mittelstürmer Nico Rodewald, der nach seiner überwundenen muskulären Verletzung nach 73 Minuten für Benjamin Kurz in die Partie kam.

