Fast 100 Teilnehmer hat der Triathlon Ilshofen am Sonntag. Bei angenehmer Temperatur und teilweise Regen läuft der Untermünkheimer Mountainbiker Louis Wolf mit großem Vorsprung durchs Ziel.

Schon nach der 28-Kilometer-Radstrecke hat Louis Wolf, der Top-Mountain­biker aus Untermünkheim, mehrere Minuten Vorsprung. Er startet unangefochten auf die acht Kilometer lange Laufstrecke. Im Ziel hat er mit einer Zeit von 1:20:41 Stunden mehr als drei Minuten Vorsprung auf den Zweiten, Florian Welk. Dritter wird Ralf Kempf aus Hall, der letztes Jahr auf Rang 4 gelandet ist. Er ist übrigens als Einziger der Top Ten von 2018 am Start.

Louis Wolf hat sich Ende 2018 aus dem Mountainbike-Sport zurückgezogen. „Über den Winter habe ich Triathlon trainiert. Mein Ziel heute war eine bessere Laufzeit als in Waldenburg“, berichtet der junge Sportler ein paar Meter hinter dem Ziel und freut sich nicht nur über den Sieg, sondern auch über seine persönliche Laufsteigerung. Am Sonntag zuvor hat er am Ziehl-Abegg-Triathlon in Waldenburg teilgenommen.

Normalerweise führt die Radstrecke vom Degenbachsee, wo der Wettkampf für die Sportler um 9.30 Uhr mit dem 600-Meter-­Schwimmen beginnt, nach Jagstheim und weiter nach Ober­speltach. Dort ist die Ortsdurchfahrt aber gesperrt. „Wir haben die Route über Unterspeltach, Stetten und Gründelhardt verlegt“, erklärt Orgateam-Chef Klaus Stier. Problematisch ist auch die Sperrung der B 290, weil dadurch die Begleitpersonen und 15 Streckenposten nur mit Umwegen an die Radstrecke gelangen.

Blessing setzt sich ein

Nur mithilfe des Ilshofener Bürgermeisters Martin Blessing gelingt es, das Landratsamt davon abzubringen, dass die Veranstalter die gesamte Radstrecke während der Veranstaltung sperren mussten. Blessing ist selbst seit 30 Jahren Triathlet und Teilnehmer am Wettkampf in Ilshofen. „Er hat sich schon während seines Urlaubs darum gekümmert und es tatsächlich geschafft, dass wir keine Vollsperrung brauchen“, so Stier. „Auch dass die Tartanbahn gerade noch fertig wurde, haben wir ihm zu verdanken“, berichtet Rudi Fischer. Früher haben Fischer wie auch Stier am Triathlon teilgenommen, aber als die Organisation immer mehr wurde, haben sich beide aus dem Wettkampf verabschiedet. „Man muss den Kopf dafür frei haben“, meint Stier. Fischer sagt als Sprecher jeden einzelnen Teilnehmer, der im Stadion vom Rad auf die Laufstrecke wechselt, an und kommentiert den Zieleinlauf.

Wie Louis Wolf ist auch die spätere Siegerin der Frauen, Carmen Ohr, schon nach der Radstrecke mit einem deutlichen Vorsprung auf Erfolgskurs und freut sich riesig, als sie die Ziellinie überquert. „Ich bin erst seit drei Jahren beim Triathlon“, so die frühere Fußballspielerin. Ihr nächstes großes Ziel sei der Ironman Italien im Herbst, verrät sie und lacht übers ganze Gesicht.

Das Publikum feuert jeden Sportler an, besonders aber die bekannten Gesichter aus Ilshofen, aus Crailsheim und aus Hall. Sigrid Gramm etwa kennt fast jeder. Die Marathonläuferin ist auf der Radstrecke voll in den Regen gekommen. „Ich habe richtig gefroren“, sagt sie, bevor sie den letzten Teil, ihre Lieblingsdisziplin Laufen, angeht. „Das war hart heute“, stellt sie 39 Minuten später im Ziel fest, lacht aber erleichtert, dass sie es geschafft hat.

Auch das Team der DRK-Bereitschaft Vellberg/Bühlertann ist zufrieden. Andreas Lutsch war an der steilen Abfahrt der K 2665 von Steinehaig nach Großaltdorf postiert. „Es hat geregnet wie aus Kübeln, als die ganz schnellen Fahrer mit ihren schmalen Reifen und einer Geschwindigkeit wie bei der Tour de France kamen. Aber es ist nichts passiert“, stellt er fest.

Ob der Triathlon 2020 wieder stattfindet, ist aus Sicht von Klaus Stier noch unklar. „Die Auflagen werden immer härter. Außerdem bemängeln manche Teilnehmer, dass die Anfahrt zum See so weit ist“, erklärt er. Er denkt deshalb über einen Duathlon nach. Rudi Fischer aber meint: „Das haben wir uns schon oft überlegt und sind dann doch beim Triathlon geblieben.“

