Ilshofener Schüler haben ihr Publikum als Artisten begeistert.

Wie Phileas (10) erging es vielleicht einigen der insgesamt 200 Ilshofener Schüler, die vor Kurzem eine Woche mit dem Projektzirkus Riedesel erlebten. „Das war die beste Woche meines Lebens“, resümiert der Drittklässler der Hermann-Merz-Schule. Und auf Nachfrage seiner Mutter, ob er damit sein Schulleben meine, bekräftigt er: „Die beste Woche meines ganzen Lebens.“

Heimspiel für den Zirkus

Auf dem Ilshofener Grauwespele, der Wiese gegenüber dem Grundschulgebäude, zog eine Woche lang das weiß-rote Zirkuszelt der Artistenfamilie Riedesel die Aufmerksamkeit auf sich. Chef André Riedesel war selbst einige Jahre Schüler der Hermann-Merz-Schule. Noch immer hat der Zirkus Riedesel seinen Sitz in Eckartshausen, und so war es für die Artistenfamilie praktisch ein Heimspiel.

Während jeweils die Hälfte der Kinder in der Schule lernte, wuselte die andere Hälfte durch die Manege oder studierte auf der Wiese ihre Nummern ein. Hoch konzentriert, aber immer mit einem Lächeln im Gesicht, gingen die Kinder im Training zur Sache. Dem Zirkusteam gelang dabei im Umgang mit den Kleinen die richtige Mischung aus der nötigen Disziplin und Spaß.

Jongleure und Fakire

Am Freitagnachmittag standen schließlich die Auftritte an. Aufgeregt schauten die kleinen Künstler zum Zirkuszelt. Darin versammelten sich jeweils rund 300 Zuschauer zu den beiden Vorstellungen. Mit Mut, Geschicklichkeit, Können und Begeisterung zeigten die Kinder, was sie sich in wenigen Tagen Zirkustraining angeeignet hatten: Jongleure, Clowns, Bodenakrobaten, Tänzerinnen, Trapezkünstler, Tellerdreher, Hula-Hoop-Profis, Vertikalseilartisten, Seiltänzer und Fakire zeigten in der Manege ihr Können. Das Publikum quittierte die Darbietungen mit anhaltendem Schlussapplaus.

Für alle Beteiligten waren es tolle Zirkustage – und für manche wie Phileas eben einfach „Die beste Woche meines Lebens“.

