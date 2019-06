Das Amateur-Ensemble vom Leofels probt jeden Abend für die Premiere des neuen Stücks. Aufgeführt wird „Stolz und Vorurteil“ von Jane Austen.

Wenn am kommenden Freitag das Publikum in der Burgruine Leofels die erste Aufführung des diesjährigen Abendstücks genießen kann, liegen unzählige Proben und Vorbereitungsstunden hinter dem 25-köpfigen Ensemble. Seit November beschäftigen sich die Amateurschauspieler unter der Regie von Jan Käfer mit der Bühnenfassung des Romans „Stolz und Vorurteil“, den die englische Schriftstellerin Jane Austen 1813 verfasste. „Allein für die Besetzung der einzelnen Rollen haben wir acht Stunden beieinandergesessen“, berichtet Jan Käfer. Der ausgebildete Schauspieler und Regisseur am Theater Koblenz ist der einzige Profi unter den Mitwirkenden.

Die Autorin führt durchs Stück

Erst als feststand, wie viele ältere und junge Theaterbegeisterte diesmal mitmachen wollen, konnte Käfer „eine Strichfassung“ anlegen und die Texte für die 25 Figuren zusammenstellen. Da es schwierig war, die umfangreiche Handlung des Romans in knapp zweieinhalb Bühnenstunden unterzubringen, griff Jan Käfer zu einer Finesse: Er fügt als weitere Bühnenfigur die Autorin von „Stolz und Vorurteil“, Jane Austen, hinzu. Sie führt als Conferencière durchs Stück und erklärt die Begebenheiten und Entwicklungen zwischen den Personen, die nicht szenisch dargestellt werden können.

Freilichttheater Der Regisseur rationalisiert sich weg Die Proben der Burgschauspiele Leofels haben begonnen. Im Saal von Familie Frank in Gerabronn-Oberweiler tauchen die Darsteller langsamin ihre Rollen ein.

Das Ensemble der Burgschauspiele hat einen hohen Qualitätsanspruch an sich selbst. Deshalb arbeiten die Mitwirkenden auch mit einem erfahrenen Regisseur zusammen. Jan Käfer weiß: „Es geht darum, die Figuren zu begreifen und sie so zu entwickeln, dass sie bis zum Ende des Stückes klar lesbar sind.“ Zur letzten Probenwoche vor der Aufführung sah er die Truppe „schon nah dran an dem Ergebnis, das wir erreichen wollen, jetzt müssen wir nur noch an kleinen Stellschrauben drehen“.

Ob denn der Heiratsmarkt der englischen Adelsgesellschaft um 1800, als es noch den Eltern oblag, ihre heiratsfähigen Töchter passabel unter die Haube zu bringen, dem heutigen Publikum noch zeitgemäß erscheint? Regisseur Käfer findet, dass die Romanvorlage durchaus einen aktuellen Reiz hat, denn der Autorin sei eine spannende Gesellschaftskritik gelungen mit Satire, Witz und kleinen Spitzen gegen Männer, die sich zu viel herausnehmen. „Das alles wird aus dem Blickwinkel jener Zeit betrachtet“, sagt Käfer.

Dazu passen dann auch die Kostüme, die der damaligen Mode nachempfunden sind. Die Schneiderin Ulrike Kantel und ihre Tochter Alicia, die selbst mitspielt, haben sich darum gekümmert und den Heidenheimer und Crailsheimer Theaterfundus durchforstet. Manches haben sie auch selbst geschneidert.

Hinzu kommen Frisuren, Perücken und Masken nach der Anleitung von zwei erfahrenen Maskenbildnerinnen vom Staatstheater Wiesbaden. Sie kommen extra zu den Endproben nach Leofels, um beim Schminken zu helfen. Auch auf das gemeinsam im Team entwickelte Bühnenbild dürfen die Zuschauer gespannt sein sowie auf die professionelle Licht- und Tontechnik. Premiere hat dann auch der neue Zuschauerraum mit ansteigenden Rängen und Klappsitzen.

